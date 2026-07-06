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Zašto su breskve tvrde i kako da ih brzo omekšate kod kuće? Jedan jednostavan trik može da reši problem
Postoji jednostavan trik koji pomaže da se proces zrenja ubrza – korišćenje papirne kese
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