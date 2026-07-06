Letnji meseci nezamislivi su bez sočnih breskvi, ali put od voćnjaka do prodavnica često znači da na policama završe plodovi koji su tvrdi i nedovoljno zreli.

Mnogi potrošači dožive isto razočaranje – kupe breskve u nadi da će odmah uživati u njihovoj slatkoći, a kod kuće shvate da još nisu spremne za jelo.

Dobra vest je da se ovaj problem može lako rešiti, jer breskve spadaju u voće koje nastavlja da sazreva i nakon branja.

Zašto breskve nisu odmah zrele?

Breskve, poput banana, spadaju u klimakterijsko voće, što znači da imaju sposobnost da nastave proces zrenja i nakon što su ubrane.

Ključnu ulogu u tom procesu ima etilen, biljni hormon koji voće prirodno oslobađa.

Kada je breskva ubrana u pravom trenutku, ona ima dovoljno unutrašnjeg etilena da nastavi da sazreva. Tokom tog procesa:

škrob se pretvara u šećer

kiselost se smanjuje

razvija se karakteristična aroma

Međutim, ako je ubrana prerano, breskvi nedostaje ovaj prirodni „okidač“. Umesto da postane sočna i mekana, ona ostaje tvrda i često dobija brašnastu teksturu.

Najjednostavniji način da breskve brže sazru

Postoji jednostavan trik koji pomaže da se proces zrenja ubrza – korišćenje papirne kese.

Stavljanjem breskvi u papirnu kesu, etilen koji one prirodno ispuštaju zadržava se oko plodova, čime se njegova koncentracija povećava. To voću signalizira da brže nastavi proces zrenja.

Važno je da se koristi papirna, a ne plastična kesa.

Zašto baš papirna kesa?

Papirna kesa ima nekoliko prednosti:

omogućava voću da „diše“

sprečava nakupljanje vlage

smanjuje rizik od kvarenja

omogućava ravnomerno omekšavanje plodova

Na ovaj način breskve postaju mekše i sočnije bez gubitka kvaliteta.

Ako ste kupili tvrde breskve, nema razloga za razočaranje. Uz pomoć jednostavnog trika sa papirnom kesom, možete značajno ubrzati njihovo zrenje i u samo nekoliko dana dobiti sočno, slatko i mirisno voće spremno za konzumaciju.