Velika foka pojavila u plićaku kod plaže Maratunda i zaplivala u neposrednoj blizini turista koji su uživali na plaži.

Pojava velike morske životinje u prvi mah izazvala je iznenađenje, pa čak i malu paniku među kupačima. Neki od njih su iz predostrožnosti izašli iz vode, sve dok nisu shvatili da je reč o mirnoj foki.

Nakon početne neverice usledilo je oduševljenje, a brojni turisti su izvadili telefone i zabeležili ovaj nesvakidašnji trenutak.

Životinja je potpuno mirno plivala pored kupača u kristalno čistom moru jedne od najpoznatijih uvala na ostrvu Simi, koje je tokom letnje sezone omiljena destinacija turista.

Njena veličina posebno je privukla pažnju prisutnih, dok je foka bez ikakvog straha nastavila da pliva uz obalu. Turisti su sa oduševljenjem posmatrali prizor, ali su zadržali bezbednu udaljenost. Pre nego što je doplivala do stenovitog dela obale gde se nakratko odmorila, foka je izvela nekoliko elegantnih zarona, priredivši pravi mali spektakl za sve koji su se zatekli na plaži, piše B 92.

Iako su foke uglavnom mirne i radoznale životinje, stručnjaci podsećaju da im se ne treba približavati, dodirivati ih ili pokušavati hraniti ih. Najbolje je ostaviti im dovoljno prostora kako bi nastavile svoje prirodno ponašanje i bez stresa se vratile u more.