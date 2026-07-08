Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović rekao je da su postojali brojni problemi u vezi sa dokumentacijom i pravnim statusom zgrade, koji su morali da budu rešeni pre početka rekonstrukcije.

„Postepeno smo išli korak po korak. Najpre smo upisali pravo vlasništva, a zatim pristupili legalizaciji petog sprata, koji je bio najsporniji. Fond zdravstvenog osiguranja finansirao je izradu projektne dokumentacije, a sada prelazimo na najvažniji deo, pribavljanje građevinske dozvole i pokretanje postupka javne nabavke”, rekao je Ognjenović koji ističe da taj postupak može da se pokrene u narednih mesec do mesec i po dana.

Projekat rekonstrukcije, vredan 960 miliona dinara, sprovodi Republički fond PIO u saradnji sa RFZO.

„Pred nama je potpuna rekonstrukcija zgrade, ukupne površine 5.023 kvadratna metra. Od trenutka kada izabranog izvođača uvedemo u posao, radovi neće trajati duže od dve godine“, rekao je Ognjenović i dodao da će zgrada biti obnovljena u skladu sa najvišim i najsavremenijim standardima.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović istakao je da se ovom višegodišnjem problemu pristupilo odgovorno i sistematski.

„Došli smo do trenutka da započnemo rekonstrukciju, uprkos brojnim tvrdnjama opozicije da je reč o zgradi o kojoj se ne vodi računa. Naprotiv, na rešavanju problema radilo se sve vreme. Svi moraju da razumeju da rekonstrukcija ovakvog objekta nije moguća bez kompletne i odgovarajuće dokumentacije. Bezbednost objekta uvek je na prvom mestu, kako za Grad Niš, tako i za republičke institucije koje posluju na teritoriji našeg grada“, rekao je Pavlović.

On je dodao da je upravo zbog bezbednosti bilo neophodno najpre rešiti imovinsko-pravne odnose i pitanje svojine, zatim pribaviti sve potrebne dozvole, kako bi se stvorili uslovi za početak rekonstrukcije.

Pavlović je naglasio da sredstva za rekonstrukciju obezbeđuju republičke institucije, a ne Grad Niš.

„Zbog toga smo veoma zahvalni jer su izdvojena značajna sredstva. Reč je o velikoj investiciji za Niš, koju ne finansira Grad, već Republički fond PIO i RFZO. To je od izuzetnog značaja, jer je Niš važan centar jugoistočne Srbije“, rekao je gradonačelnik.

Pavlović je zamolio sugrađane za strpljenje tokom izvođenja radova, jer će u tom periodu važiti izmenjen režim rada u zgradi.

„Za dve godine dobićemo potpuno rekonstruisanu i funkcionalnu zgradu, sa pet potpuno funkcionalnih spratova. To znači savremenije prostorije i znatno bolje uslove za rad zaposlenih, ali i kvalitetniju uslugu za naše sugrađane koji u toj zgradi ostvaruju svoja prava. To je ono što smo obećali i što sada ispunjavamo, uz rešenu dokumentaciju, ispunjene bezbednosne uslove i jasno definisan plan rekonstrukcije“, zaključio je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.