Ovako je Đorđa Meloni, vraćajući se u svoj hotel u Ankari nakon večere za šefove država i vlada NATO-a, odgovorila novinarima koji su je pitali o Donaldu Trampu.

Noseći crno odelo sa pantalonama, premijerka je prošla kroz glavni ulaz nekoliko minuta nakon što su domaćin, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan, i američki predsednik ušli, ostavljajući kolosalna vrata za sobom.

Meloni je sedela za istim stolom kao i Tramp, pored Erdogana, generalnog sekretara Alijanse Marka Rutea, nemačkog kancelara Fridriha Merca i njegove supruge Šarlot, francuskog predsednika Emanuela Makrona sa suprugom Brižit i (odlazećeg) britanskog premijera Kira Starmera.

Isti oni lideri evropskih vlada kojima američki predsednik tvrdi da je razočaran. Ali večera (sa tradicionalnom turskom kuhinjom, od raviola do baklave) odvija se u srdačnoj atmosferi. A između jela razgovaraju o pitanjima koja se odnose na vojne rashode i obaveze NATO-a.

Tramp: Volim Meloni, ali nam nije pomogla

Početak nije bio ohrabrujući. Tramp je stigao u Ankaru popodne. I, tokom bilateralnog sastanka sa Erdoganom, nije se uzdržavao od međusobnih optužbi i uvreda upućenih saveznicima, čak je pokrenuo pitanje povlačenja američkih trupa iz Evrope i potrebe za „kontrolom“ Grenlanda.

I vratio se na temu italijanske premijerke. Učinio je to manje agresivnim tonom, nakon mema o potrebi za „zabranom prilaska“ za Meloni – koja je tretirana kao da je stalker koju treba držati na distanci – i nakon optužbi da ga je „molila“ za fotografiju na samitu G7 u Evijanu.

U stvari, on je opisuje kao „dobru osobu“ koju voli. Ali optužba ostaje ista: „Nije bila tu za nas po pitanju Irana.“