Građevinski radnici pronašli blago staro 1800 godina: Na mestu gde se podiže zgrada pronašli tri puna ćupa

Naučnici iz Francuskog nacionalnog instituta za preventivna arheološka istraživanja (INRAP) analizom su utvrdili da ove amfore, čija se starost procenjuje na oko 1.800 godina, nisu zakopane kao tajni štek u trenucima ratnih opasnosti, već su najverovatnije imale ulogu svojevrsne "privremene banke" za svakodnevne finansijske transakcije. Na ovo epohalno otkriće naišlo se potpuno nenadano tokom iskopavanja na parceli od oko 1.500 kvadratnih metara. Stručnjak za numizmatiku Vensan Ženevjev pojasnio je da su posude namenski položene u namenske jame i dodatno osigurane krupnim kamenjem kako bi stajale stabilno.

Kompletna težina ovog numizmatičkog blaga iznosi oko 88 kilograma , a procene stručnjaka govore da je novac pohranjen u zemlju u periodu između 280. i 310. godine naše ere. Na kovanicama su uočljivi likovi imperatora koji su stajali na čelu kratkotrajnog Galijskog carstva, kao što su Viktorinus, Tetrik Prvi i Tetrik Drugi, čija se vladavina odvijala između 260. i 274. godine.

Antički finansijski sistem

Iako je na prostorima ove regije do sada registrovano tridesetak sličnih arheoloških ostava, ovaj lokalitet je specifičan jer jasno dokumentuje postojanje organizovanog modela poslovanja sa gotovinom. Prema navodima stručnog tima iz instituta INRAP, ovde je reč o kompleksnom finansijskom mehanizmu u okviru kojeg su se obavljale stalne uplate i isplate novca, što u velikoj meri podseća na funkcionisanje današnjih banaka.

Senon je u epohi antike važio za ključno sedište keltskog plemena Mediomatrika, a činjenica da se u neposrednoj blizini nalazio i vojni logor otvara realnu pretpostavku da su ova sredstva bila opredeljena za redovne plate vojnika. Istorijski izvori i arheološki nalazi takođe svedoče da je tokom 4. veka čitavo ovo područje stradalo u velikom požaru, nakon čega je usledila delimična sanacija naselja, da bi potom pretrpelo novo razaranje i ostalo potpuno pusto. Iz kojih razloga je ovolika količina novca ostavljena bez nadzora i trajno zaboravljena, za nauku i dalje predstavlja veliku enigmu.