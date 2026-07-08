Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

Građevinski radnici pronašli blago staro 1800 godina: Na mestu gde se podiže zgrada pronašli tri puna ćupa

Tokom građevinskih radova slučajno je otkriveno više od 40.000 rimskih novčića koji su u antičko doba služili kao privremena banka.

 
Autor:  Milica Krstić
08.07.2026.10:08
0
Građevinski radnici pronašli blago staro 1800 godina: Na mestu gde se podiže zgrada pronašli tri puna ćupa
Foto: Shutterstock | shuterstock
Uručena 284 ugovora za energetsku efikasnost građana Novog Beograda
Opština Novi Beograd
 Uručena 284 ugovora za energetsku efikasnost građana Novog Beograda
Prethodna vest
Mala Cana stigla po telo Andrije Bajića ispred VMA, ćerke uzele dokumentaciju! Evo gde hoće da sahrane oca, supruga nemoćna
Printscreen/Instagram
 Mala Cana stigla po telo Andrije Bajića ispred VMA, ćerke uzele dokumentaciju! Evo gde hoće da sahrane oca, supruga nemoćna
Sledeća vest

Prilikom izvođenja građevinskih radova na proširenju jednog stambenog objekta u mestu Senon, smeštenom u severnofrancuskoj regiji Lorena, radnici su naišli na nesvakidašnji istorijski nalaz - tri keramičke posude iz antičkog doba koje su skrivale više od 40.000 rimskih novčića ukupne mase blizu 88 kilograma.

Građevinski radnici pronašli blago staro 1800 godina

Naučnici iz Francuskog nacionalnog instituta za preventivna arheološka istraživanja (INRAP) analizom su utvrdili da ove amfore, čija se starost procenjuje na oko 1.800 godina, nisu zakopane kao tajni štek u trenucima ratnih opasnosti, već su najverovatnije imale ulogu svojevrsne "privremene banke" za svakodnevne finansijske transakcije. Na ovo epohalno otkriće naišlo se potpuno nenadano tokom iskopavanja na parceli od oko 1.500 kvadratnih metara. Stručnjak za numizmatiku Vensan Ženevjev pojasnio je da su posude namenski položene u namenske jame i dodatno osigurane krupnim kamenjem kako bi stajale stabilno.

Glavni deo novčane mase bio je raspoređen u prva dva keramička suda:

  • Prva amfora sadržala je blizu 38 kilograma novčića, što broji negde između 23.000 i 24.000 pojedinačnih komada.
  • Druga posuda težila je oko 50 kilograma i u njoj se nalazilo otprilike 18.000 do 19.000 kovanica.
  • Treća amfora bila je maltene prazna, s obzirom na to da su arheolozi u njoj zatekli svega tri novčića.

Kompletna težina ovog numizmatičkog blaga iznosi oko 88 kilograma, a procene stručnjaka govore da je novac pohranjen u zemlju u periodu između 280. i 310. godine naše ere. Na kovanicama su uočljivi likovi imperatora koji su stajali na čelu kratkotrajnog Galijskog carstva, kao što su Viktorinus, Tetrik Prvi i Tetrik Drugi, čija se vladavina odvijala između 260. i 274. godine.

Građevinski radnici pronašli blago staro 1800 godina

Antički finansijski sistem

Iako je na prostorima ove regije do sada registrovano tridesetak sličnih arheoloških ostava, ovaj lokalitet je specifičan jer jasno dokumentuje postojanje organizovanog modela poslovanja sa gotovinom. Prema navodima stručnog tima iz instituta INRAP, ovde je reč o kompleksnom finansijskom mehanizmu u okviru kojeg su se obavljale stalne uplate i isplate novca, što u velikoj meri podseća na funkcionisanje današnjih banaka.

Senon je u epohi antike važio za ključno sedište keltskog plemena Mediomatrika, a činjenica da se u neposrednoj blizini nalazio i vojni logor otvara realnu pretpostavku da su ova sredstva bila opredeljena za redovne plate vojnika. Istorijski izvori i arheološki nalazi takođe svedoče da je tokom 4. veka čitavo ovo područje stradalo u velikom požaru, nakon čega je usledila delimična sanacija naselja, da bi potom pretrpelo novo razaranje i ostalo potpuno pusto. Iz kojih razloga je ovolika količina novca ostavljena bez nadzora i trajno zaboravljena, za nauku i dalje predstavlja veliku enigmu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 33
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 52
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 42
stari novčići zlato blago

Povezane vesti

Šokantno otkriće na Antarktiku: Vulkan svakog dana izbacuje zlato, ali postoji razlog zbog kog ga niko ne uzima!
Foto: Printscreen | www.youtube.com/OzGeology
Neverovatno

Šokantno otkriće na Antarktiku: Vulkan svakog dana izbacuje zlato, ali postoji razlog zbog kog ga niko ne uzima!

21:20 | 0
Neviđeno otkriće: Dvojica amatera pronašla blago koje je zaprepastilo naučnike širom sveta!
Foto: Alo | AI
Šok

Neviđeno otkriće: Dvojica amatera pronašla blago koje je zaprepastilo naučnike širom sveta!

19:15 | 0
Zlatna omča koja će ubiti dolar! Rusija i Kina 25 godina gradile plan
Shutterstock
DEDOLARIZACIJA!

Zlatna omča koja će ubiti dolar! Rusija i Kina 25 godina gradile plan

17:22 | 0
Zlato bi moglo da dobije novu ulogu! Naučnici otkrili proces samolečenja u njemu
Foto: Shutterstock

Zlato bi moglo da dobije novu ulogu! Naučnici otkrili proces samolečenja u njemu

06:00 | 0
Zlato leti u nebo, srebro skočilo preko tri odsto! Trampove reči i pakt sa Iranom zapalili tržišta!
Foto: EPA | EPA
Potres na svetskim berzama

Zlato leti u nebo, srebro skočilo preko tri odsto! Trampove reči i pakt sa Iranom zapalili tržišta!

17:16 | 0
Komentari (0)

Društvo

Kompletan cenovnik beogradskih kupališta ove sezone: Javni bazeni poskupeli, a evo kako se kreću ulaznice na privatnim
Prinstcreen

Kompletan cenovnik beogradskih kupališta ove sezone: Javni bazeni poskupeli, a evo kako se kreću ulaznice na privatnim

10:29 | 0
Uručena 284 ugovora za energetsku efikasnost građana Novog Beograda
Opština Novi Beograd

Uručena 284 ugovora za energetsku efikasnost građana Novog Beograda

10:05 | 0
Snimak iz apartmana zgrozio region: Britanski turisti ostavili jeziv haos, gazdarica pobesnela (VIDEO)
printscren/instagram

Snimak iz apartmana zgrozio region: Britanski turisti ostavili jeziv haos, gazdarica pobesnela (VIDEO)

09:58 | 0
Nataša je pitala: „Hoće li tata zaboraviti na nas?“ Mislili su da je depresija, a dijagnoza ih je slomila

Nataša je pitala: „Hoće li tata zaboraviti na nas?“ Mislili su da je depresija, a dijagnoza ih je slomila

09:49 | 0
Niče novo naselje oko Marakane: Stanovi za 2.900 stanovnika, hotel, garaže, restorani i novi stadion
EPA-EFE/ROMAN ISMAYILOV

Niče novo naselje oko Marakane: Stanovi za 2.900 stanovnika, hotel, garaže, restorani i novi stadion

09:32 | 0
Kilometarske kolone na izlazu iz Srbije: Ovde se čeka čak pet sati, veliki zastoji i na Batrovcima
RINA

Kilometarske kolone na izlazu iz Srbije: Ovde se čeka čak pet sati, veliki zastoji i na Batrovcima

09:12 | 0
Zatvara se još jedna ulica u Beogradu: Radovi će trajati 10 dana, a u avgustu kreće nova faza
EPA

Zatvara se još jedna ulica u Beogradu: Radovi će trajati 10 dana, a u avgustu kreće nova faza

09:11 | 0
Jak zemljotres pogodio Republiku Srpsku: Epicentar kod Ribnika
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Jak zemljotres pogodio Republiku Srpsku: Epicentar kod Ribnika

08:58 | 0
Kreće nevreme! Pljuskovi i grmljavina, ovi delovi Srbije na udaru
Alo

Kreće nevreme! Pljuskovi i grmljavina, ovi delovi Srbije na udaru

07:11 | 0
Auto može da planе zbog jednog kvara! Mehaničar upozorava: Ako vidite dim, često je već kasno
Shutterstock

Auto može da planе zbog jednog kvara! Mehaničar upozorava: Ako vidite dim, često je već kasno

07:00 | 0

Najnovije

Društvo

Najčitanije

4min

"Primirje je završeno!" Tramp: Zli i bolesni ljudi, moramo da ih se rešimo (VIDEO)

5min

Supa od kostiju: Ubrzava metabolizam, jača imunitet, reguliše rad creva, usporava starenje

6min

"Kad te riba voli, ne može bez tebe" Štuka je uporno odbijala da ode, snimak iz Hrvatske zapalio mreže

14min

Tačno u 19:30: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost Dnevnika na RTS-u

14min

"Rusija nema šanse da pobedi u ratu" Merc: Poslaćemo jasnu poruku Moskvi!

27min

Kompletan cenovnik beogradskih kupališta ove sezone: Javni bazeni poskupeli, a evo kako se kreću ulaznice na privatnim

48min

Građevinski radnici pronašli blago staro 1800 godina: Na mestu gde se podiže zgrada pronašli tri puna ćupa

51min

Uručena 284 ugovora za energetsku efikasnost građana Novog Beograda

58min

Snimak iz apartmana zgrozio region: Britanski turisti ostavili jeziv haos, gazdarica pobesnela (VIDEO)

1H

Nataša je pitala: „Hoće li tata zaboraviti na nas?“ Mislili su da je depresija, a dijagnoza ih je slomila

1D

Behaton i beton polako odlazi u istoriju: Nova podloga osvaja dvorišta, nema korova ni pucanja, ali cena će vas iznenaditi

18H

Pale su maske u Crnoj Gori: Vučić reagovao na sramnu odluku

18H

Lepa Lukić neće da ćuti posle smrti Andrije Bajića: "Te njegove ćerke, strašno..."

20H

Žaklina oterala Đilasa!

13H

Oglasila se najstarija ćerka preminulog Andrije Bajića: "Ne izjavljujte mi saučešće..."

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Apokaliptični prizori u Kijevu: Slike razaranja šokirale planetu, krateri duboki po 5 metara!
Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

Apokaliptični prizori u Kijevu: Slike razaranja šokirale planetu, krateri duboki po 5 metara!

"Ovo je plan za budućnost!" Vučić se obratio Srbiji, saopštio ime izborne liste i otkrio sve što se dešavalo: Nikada nisam hteo da se savijam!

"Ovo je plan za budućnost!" Vučić se obratio Srbiji, saopštio ime izborne liste i otkrio sve što se dešavalo: Nikada nisam hteo da se savijam!

Stižu novi detalji tragedije u Vencueli: Užas neslućenih razmera, Broj nestalih se popeo na 40.000 ljudi
Profimedia/EPA/AP/Shutterstock ilustracija

Stižu novi detalji tragedije u Vencueli: Užas neslućenih razmera, Broj nestalih se popeo na 40.000 ljudi

Dve kuće, dve bašte, voćnjak i povrtnjak - Marko sve prodaje za 25.000 evra
Prinstcreen

Dve kuće, dve bašte, voćnjak i povrtnjak - Marko sve prodaje za 25.000 evra

Vaskrsli ste Mila, izdali ste Srbe! Milan Knežević očitao bukvicu vladajućoj većini u Crnoj Gori
Alo ilustracija
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,01 117,36 117,71
USD USD 102,3 102,61 102,92
CAD CAD 71,95 72,17 72,38
AUD AUD 70,96 71,18 71,39
GBP GBP 136,93 137,35 137,76
CHF CHF 126,94 127,32 127,7

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati