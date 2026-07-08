Na prostoru sportskog kompleksa Crvene zvezde i okolnih parcela, između ulica Ljutice Bogdana, Rajka Mitića, Generala Pavla Jurišića Šturma, Bulevara oslobođenja, Autokomande i Ulice dr Milutina Ivkovića, planirana je velika urbanistička transformacija.

Osim modernizacije sportskog centra, plan predviđa i izgradnju novog stambeno-poslovnog naselja za gotovo 2.900 stanovnika.

To pokazuje Elaborat za rani javni uvid Plana detaljne regulacije, kojim je obuhvaćeno oko 24,3 hektara na teritoriji opština Savski venac i Voždovac. Obrađivač plana je Bureau Cube Partners d.o.o.

Izgradnja komercijalne zone

Najveća novina odnosi se na deo prostora koji će iz dosadašnje sportsko-komercijalne zone biti transformisan u sportsko-stambeno-poslovnu zonu. Plan predviđa da se u zoni mešovitih gradskih centara izgradi oko 246.000 m2 bruto razvijene građevinske površine, od čega će oko 205.000 m2 biti namenjeno stanovanju, a oko 55.000 m2 poslovnim sadržajima.

Procenjuje se da će u ovom delu kompleksa živeti oko 2.890 stanovnika, dok će biti otvoreno oko 410 radnih mesta.

Objekti u ovoj zoni moći će da budu visoki do 28 metara, odnosno do 30,5 metara sa povučenom etažom. U prizemljima će biti obavezni komercijalni sadržaji, dok će biti dozvoljena izgradnja stanova, kancelarija, hotela, restorana, trgovina, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, kulturnih sadržaja i drugih kompatibilnih funkcija.

Sportski kompleks zadržava osnovnu namenu, ali dobija znatno širi okvir. Plan dozvoljava izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg stadiona kapaciteta do 45.000 gledalaca, u skladu sa FIFA i UEFA standardima.

Ukupna bruto površina sportskog kompleksa planirana je sa sadašnjih 40.000 m2 na oko 70.000 m2, od čega će 45.000 m2 biti namenjeno sportu, a 25.000 m2 komercijalnim sadržajima.

Prateći sadržaji oko Marakane

Uz sportske objekte, dokumentacija predviđa i prateće sadržaje, među kojima su hotel, medicinski centar, muzej, škola fudbala, akademija za trenere, kongresni i medija centar, upravna zgrada, smeštaj za sportiste, poslovni prostori, kancelarije, restorani i prodavnice.

Planirana je i izgradnja podzemnih garaža, novih pešačkih i biciklističkih staza, kao i dodatnih zelenih površina.

Broj zaposlenih u sportskom kompleksu trebalo bi da poraste sa sadašnjih oko 250 na oko 850.

Na severnom delu obuhvata predviđena je i posebna zona komercijalnih sadržaja, u kojoj će bruto površina objekata biti povećana sa sadašnjih 2.400 na oko 20.000 m2.

U ovoj zoni dominantnu namenu imaće trgovina i poslovanje, uz mogućnost gradnje hotela, kancelarija, restorana, uslužnih delatnosti i drugih komercijalnih sadržaja. Stanovanje će biti dozvoljeno kao kompatibilna funkcija.

Kako se navodi u dokumentaciji, cilj izrade plana je da se proveri razvojni potencijal prostora i stvore uslovi za izgradnju novih sadržaja, uz očuvanje sportske funkcije kompleksa, unapređenje infrastrukture i zaštitu životne sredine.

Plan konstatuje da prostor oko stadiona Crvene zvezde, uprkos atraktivnoj lokaciji u neposrednoj blizini Autokomande i glavnih gradskih saobraćajnica, do sada nije bio iskorišćen u punom kapacitetu.

Na nivou celog obuhvata planirano je oko 205.000 m2 stambenog, 100.000 m2 poslovnog i 45.000 m2 sportskog prostora, dok bi ukupan broj zaposlenih trebalo da dostigne oko 1.440.