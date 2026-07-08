Tokom etape prestižne trke Sibiu Cycling Tour, biciklisti su se našli oči u oči sa medvedićem koji je iznenada istrčao pored staze i na nekoliko trenutaka izazvao pravu dramu.

Sve se dogodilo tokom uspona, kada su se takmičari velikom brzinom kretali ka cilju. U jednom trenutku, mladi medved pojavio se tik uz put kojim su prolazili biciklisti. Najbliže životinji našli su se Italijan Lorenco Fin i Južnoafrikanac Bajron Munton, koji uprkos potpuno neočekivanoj situaciji nisu paničili. Nastavili su da voze istim tempom, bez naglog kočenja ili skretanja sa putanje.

Iako je prizor izgledao veoma dramatično, organizatori nisu morali da prekidaju etapu, jer se životinja vrlo brzo udaljila sa staze. Međutim, kamere su zabeležile čitav događaj, a snimak je gotovo istog trenutka završio na društvenim mrežama, gde je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i komentara.

Na video-snimku vidi se kako medvedić nekoliko sekundi trči paralelno sa biciklistima, dok oni pokušavaju da ostanu koncentrisani na trku. Upravo ta smirenost takmičara iznenadila je mnoge gledaoce, koji su u komentarima isticali da bi većina ljudi u takvoj situaciji instinktivno zakočila ili pokušala da pobegne.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da je tog dana 19-godišnji Lorenco Fin ostvario najveći uspeh u dosadašnjoj karijeri. Mladi italijanski biciklista pobedio je na etapi i stigao do svoje prve profesionalne pobede, ali je njegov trijumf ostao u senci viralnog susreta sa medvedom.

Stručnjaci podsećaju da ovakvi susreti mogu biti veoma opasni, posebno ukoliko se u blizini nalazi majka mladunčeta. Upravo zbog toga mnogi smatraju da su biciklisti imali mnogo sreće, jer se sve završilo bez ikakvih posledica. Da je odrasla medvedica bila u blizini i procenila da je mladunče ugroženo, situacija je mogla da preraste u ozbiljan incident.

Rumunija je jedna od evropskih zemalja sa velikom populacijom mrkih medveda, pa susreti ljudi i ovih divljih životinja nisu retkost, naročito u planinskim predelima kroz koje često prolaze biciklističke i planinarske rute. Ipak, ovako blizak susret usred profesionalne sportske trke izuzetno je neuobičajen i zbog toga je izazvao ogromnu pažnju javnosti.

Dok će Lorenco Fin ovu etapu pamtiti po prvoj velikoj pobedi u karijeri, ljubitelji sporta širom sveta najverovatnije će je pamtiti po nekoliko sekundi koje su pokazale koliko priroda može da iznenadi čak i na najvećim sportskim događajima.