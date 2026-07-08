- Na obuhvaćenim vozilima moguće јe da zavrtnji točkova nisu po urađeni po specifikaciјama. Tokom životnog veka vozila, može doći do olabljivanja zavrtnja točkova, što dovodi do gubitka stabilnosti vozila i mogućnosti povreda - navodi NEPRO.

Dodaje se da je opoziv 26P4090108 sa spiskom obuhvaćenih vozila obјavljen od strane proizvođača 26.04.2026. godine.

Mreža ovlašćenih servisera јe o opozivu obaveštena 26.04.2026. godine, nakon čega јe, pisanim putem kontaktirala vlasnike vozila za koјe јe zadužena.

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