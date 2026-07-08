Snimak je ubrzo postao viralan i pokrenuo raspravu o ponašanju turista i (ne)kulturi boravka u privatnom smeštaju.
Prema navodima iz objave, gosti su pet dana boravili u apartmanu tokom festivala Hajdaut na Zrću, a ono što je ostalo iza njih šokiralo je vlasnicu apartmana izazvalo brojne reakcije na Instagramu.
Na snimku se vidi apartman u potpunom haosu. Prostor je prepun smeća i velikog broja praznih flaša. Kreveti nisu namešteni, peškiri su razbacani po podu, a u kupatilu su ostali i ostaci rolni toalet papira.
Objava je izazvala veliki broj komentara i podeljena mišljenja korisnika. Jedan od njih napisao je:
"Da li su nešto ukrali ili polomili? Neko prlja manje, neko više. Nije posao gosta da čisti za sobom".
Na to je vlasnica apartmana odgovorila:
"Izvini, ali dobili su pravila prilikom ulaska u apartman, u kojima, između ostalog, piše da smeće mora redovno da se iznosi. Molim te, ne pričaj gluposti, jer ovo je svinjac".
U raspravu su se uključili i drugi vlasnici koji izdaju, a jedan komentar glasio je:
"I onda se neko pita da li može da uđe ranije? Možeš da uđeš za tri dana, dok sve zapalim".
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