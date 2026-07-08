Snimak je ubrzo postao viralan i pokrenuo raspravu o ponašanju turista i (ne)kulturi boravka u privatnom smeštaju.

Prema navodima iz objave, gosti su pet dana boravili u apartmanu tokom festivala Hajdaut na Zrću, a ono što je ostalo iza njih šokiralo je vlasnicu apartmana izazvalo brojne reakcije na Instagramu.

Na snimku se vidi apartman u potpunom haosu. Prostor je prepun smeća i velikog broja praznih flaša. Kreveti nisu namešteni, peškiri su razbacani po podu, a u kupatilu su ostali i ostaci rolni toalet papira.