Doktorka Danijela Jevtić objašnjava koje promene mogu ukazivati na maligni melanom, ko je u većem riziku i zašto je zaštita od sunca jedna od najvažnijih mera prevencije.

Letnji meseci i pojačano izlaganje suncu dodatni su razlog da obratimo pažnju na promene na koži. Doktorka Danijela Jevtić upozorava da je maligni melanom jedan od najagresivnijih oblika raka kože i da rano prepoznavanje promena može biti presudno.

- Maligni melanom spada u red maligniteta koji ima najveći maligni potencijal, znači za jako kratko vreme on može da ugrozi život - ističe dr Jevtić.

Kao najvažniju smernicu za samopregled kože navodi pravilo ABCDE, koje pomaže u prepoznavanju sumnjivih promena na mladežima.

Prema njenim rečima, slovo A označava asimetriju - mladež više nema pravilan oblik. B se odnosi na ivice koje postaju neravne i izrezane, dok C označava promenu boje.

- Njegova boja se menja, može da bude crvenkasto, crno, svetlo, znači više prisutnih boja, prosto jedna mozaik konfiguracija - objašnjava doktorka.

Slovo D označava povećanje prečnika, naročito kada mladež prelazi šest milimetara, dok E podrazumeva evoluciju, odnosno svaku promenu izgleda, kao i pojavu izrasline na postojećem mladežu.

Posebnu pažnju, kaže dr Jevtić, treba da obrate osobe svetle puti i svetlih očiju, kao i oni koji imaju više od 50 mladeža. Rizik raste sa godinama, a kod muškaraca se melanom češće javlja na leđima, zbog čega je važno da članovi porodice povremeno pregledaju taj deo tela. Kod žena su češće zahvaćeni donji ekstremiteti.

Doktorka napominje da melanom može da se javi u svakom životnom dobu, pa čak i na oku, zbog čega nijednu sumnjivu promenu ne treba zanemariti.

Pored vidljivih promena na mladežu, važno je obratiti pažnju i na simptome kao što su krvarenje, svrab, crvenilo oko mladeža, ljuštenje i uvlačenje.

- Dermoskopija je najsigurniji način pregleda kod dermatologa, jer sve to treba otkriti u početku - naglašava dr Jevtić.

Doktorka podseća da je prevencija od ključnog značaja i savetuje izbegavanje prekomernog izlaganja suncu, korišćenje adekvatne zaštite i izbegavanje solarijuma.

- Koža pamti, znači da se zaštitimo i od solarijuma i od ultraljubičastog zračenja - poručila je doktorka Danijela Jevtić.

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