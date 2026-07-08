Čuvate saobraćajnu u autu? Ako ga ukradu, osiguranje može da vas ostavi bez dinara, a lopovu ste maksimalno olakšali

Međutim, ova naizgled bezazlena i praktična navika zapravo predstavlja jednu od najopasnijih grešaka koju vlasnik vozila može da napravi.

Ova praksa deluje izuzetno praktično, posebno u porodicama ili firmama gde više različitih osoba koristi isto vozilo, jer se na taj način eliminiše rizik da neko zaboravi dokument pre nego što sedne za volan.

Mnogi vozači u Srbiji imaju ukorenjenu naviku da saobraćajnu dozvolu čuvaju u kaseti automobila, ispod štitnika za sunce ili u pregradi vrata.

Kasko ovo ne prašta

Najveći i najdirektniji finansijski rizik ostavljanja saobraćajne dozvole u vozilu odnosi se na kasko osiguranje.

Mnogi vozači plaćaju skupe polise kako bi mirno spavali u slučaju krađe, ne znajući za jednu od najvažnijih klauzula u ugovoru.

Ukoliko vam automobil bude ukraden, osiguravajuća kuća će od vas zahtevati da ispunite rigorozne uslove kako bi vam isplatila procenjenu štetu.

Jedan od apsolutnih i nezaobilaznih uslova u svim ugovorima o kasko osiguranju u Srbiji jeste da oštećeni vlasnik mora osiguravaču da preda sve originalne ključeve i originalnu saobraćajnu dozvolu.

Ukoliko prijavite krađu, a pritom se utvrdi da je saobraćajna dozvola ostala u ukradenom vozilu, osiguravajuća kuća ima puno pravno pokriće da u potpunosti odbije vaš odštetni zahtev zbog nesavesnog ponašanja. U tom scenariju, vlasnik ostaje i bez automobila i bez novca za koji je mislio da mu je garantovan polisom.

Olakšavate lopovu



Pored ogromnog problema sa osiguranjem, ostavljanjem saobraćajne dozvole u kabini vi zapravo direktno olakšavate posao kradljivcima automobila.

Kada lopov ukrade vozilo u kojem se nalaze originalni papiri, njegove mogućnosti za dalju zloupotrebu se drastično uvećavaju.

Sa originalnom saobraćajnom dozvolom, kradljivac mnogo lakše i sa znatno manje sumnje može da preveze automobil preko državne granice, prodajući ga na crnom tržištu u inostranstvu.

Takođe, ukoliko ga policijska patrola rutinski zaustavi neposredno nakon krađe, pre nego što je stvarni vlasnik uopšte primetio da automobila nema i prijavio nestanak, lopov će bez problema pokazati važeću saobraćajnu dozvolu i najverovatnije nastaviti put, jer policija u tom trenutku neće imati osnov za sumnju da je vozilo otuđeno.

Zloupotreba podataka

Ne treba zanemariti ni aspekt zaštite ličnih podataka, koji je u današnje vreme izuzetno važan. Čipovana saobraćajna dozvola u Srbiji sadrži vaše precizne lične podatke, uključujući jedinstveni matični broj građanina (JMBG) i tačnu adresu prebivališta. Ostavljanjem ovog dokumenta na izvolte, čak i u slučaju običnog obijanja vozila bez krađe samog automobila, rizikujete ozbiljnu zloupotrebu identiteta ukoliko dokument dospe u pogrešne ruke.