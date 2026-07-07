Na starom, ali i novom groblju zatečen je prizor kakav se dugo nije video. Sledećeg jutra ta vest je uznemirila mnoge, a posebno porodice preminulih.

Umesto tišine i mira, prizori koji izazivaju nevericu: razvaljeni poklopci, isečeni metalni sanduci i otvorene porodične grobnice. Dok policija prikuplja dokaze, porodice preminulih pokušavaju da pronađu odgovore.

- Otvarali su grobove, ploče, zatim su i sanduke. Rođaci jednoj hteli su da skinu prsten, nisu skinuli, pa su otkinuli ruku. Čak i danju ne smemo da dolazimo, uvek neko krene u pratnju sa nekim, jer ako su u stanju da otvore grobnice i da iskopaju mrtve, onda možete da zamislite koji su to monstrumi i šta mogu da urade sa živim ljudima - ispričala je jedna od meštanki ovog kraja.

- Ovo je bruka i sramota što se radi. To je ipak grobno mesto, najrođeniji je tu sahranjen, vaši najmiliji. To je bruka.Kako je mogao samo da uđe u grob i da tako neke stvari radi, ja ne znam, stvarno. Ali ima takvih koji mogu - samo su neki od komentara šokiranih meštana, koji dodaju:

- Biste su od mesinga, radili su ljudi razne ukrase na spomen-pločama, od mesinga, slova, brojeve, lance, stubove, i tako da je to bilo jako interesantno za ove lopove koji čine vandalizam na našim grobljima, jer je to dragoceni metal za njih. Oni su tada isto takođe razbijali, skrnavili grobove, groblja, skidali, nosili, prodavali - ispričao je jedan od građana.

(Blic)