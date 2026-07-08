Rad po ugovoru o delu podrazumeva drugačiji status od zaposlenja po ugovoru o radu, ali to ne znači da zaposleni ostaju bez obaveze uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Iz Fonda PIO navode da osobe angažovane po ugovoru o delu primaju ugovorenu naknadu za svoj rad, na koju se obračunavaju porez na dohodak građana, doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), kao i doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Doprinosi za PIO se uvek plaćaju

Kako objašnjava Fond PIO, porez na dohodak građana i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje plaćaju se uvek, bez obzira na to da li je osoba koja radi po ugovoru o delu već zaposlena ili nije.

Sa druge strane, doprinosi za zdravstveno osiguranje uplaćuju se samo ukoliko lice nije već zdravstveno osigurano po drugom osnovu, odnosno kroz radni odnos ili kao penzioner.

Ugovor o delu nije radni odnos

Fond PIO podseća da ugovor o delu nije ugovor o radu, pa osoba angažovana na ovaj način nema status zaposlenog. Reč je o radnom angažovanju van radnog odnosa.

Staž se ne upisuje automatski

Posebno je važno znati da trajanje staža nije deo prijave koja se podnosi za ugovor o delu, zbog čega angažovana osoba ne može jednostavno pregledom svojih podataka da vidi koliko staža ima po ovom osnovu.