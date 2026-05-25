Ako ovog leta planirate putovanje automobilom, osim na cenu goriva trebalo bi da obratite pažnju i na bezbednost plaćanja karticom na benzinskim pumpama.

Stručnjaci upozoravaju na sve češće takozvane „skimming“ prevare, odnosno krađu podataka sa platnih kartica pomoću skrivenih uređaja postavljenih na terminalima za plaćanje.

Prema podacima američkog FBI-ja, ovakve prevare svake godine izazovu finansijsku štetu veću od milijardu dolara.

Šta je skimer i kako funkcioniše?

Skimer je mali uređaj koji kriminalci postavljaju preko ili unutar čitača kartica na benzinskim pumpama, bankomatima i drugim terminalima za plaćanje.

Njegov cilj je da kopira podatke sa magnetne trake ili čipa kartice tokom plaćanja.

U mnogim slučajevima prevaranti dodatno postavljaju skrivene kamere ili lažne tastature kako bi snimili i PIN koji korisnik unosi.

Ukradeni podaci kasnije se koriste za pravljenje kopija kartica, kupovine ili podizanje gotovine sa računa.

Skimere nije lako primetiti

Neki uređaji postavljaju se spolja i mogu da izgledaju kao deo terminala, dok su drugi sakriveni unutar same pumpe i gotovo nevidljivi korisnicima.

U jednom slučaju u američkoj saveznoj državi Juta kriminalci su koristili čak i Bluetooth uređaje za bežično preuzimanje ukradenih podataka sa udaljenosti.

Stručnjaci upozoravaju da se skimere ne koriste samo na benzinskim pumpama, već i na:

bankomatima,

parking automatima,

automatima za prodaju,

drugim uređajima za kartično plaćanje.

Kako da se zaštitite?

Pre korišćenja terminala obratite pažnju na nekoliko detalja koji mogu ukazivati na prevaru.

Obratite pažnju na izgled terminala

Ako čitač kartice izgleda drugačije od ostalih pumpi, ima dodatne delove, neobične spojeve ili deluje predebelo, moguće je da je postavljen skimer.

Lagano protresite čitač kartice

Ako se terminal ili tastatura pomeraju, deluju labavo ili nisu dobro pričvršćeni, nemojte koristiti tu pumpu.

Proverite da li postoje skrivene kamere

Posebno obratite pažnju na područje oko tastature za unos PIN-a i pokušajte da rukom zaklonite unos broja.

Koristite pumpe bliže zaposlenima

Terminali koji su bliže blagajni i pod nadzorom zaposlenih često su bezbedniji od onih udaljenih od objekta.

Koristite beskontaktno plaćanje

Stručnjaci smatraju da su mobilni novčanici i beskontaktno plaćanje sigurniji od ubacivanja ili provlačenja kartice.

Šta uraditi ako posumnjate na krađu podataka?

Ako primetite sumnjive transakcije ili verujete da su podaci sa kartice ukradeni, reagujte odmah:

kontaktirajte banku,

blokirajte karticu,

prijavite nepoznate transakcije,

promenite PIN,

zatražite novu karticu,

uključite SMS ili aplikaciona obaveštenja o transakcijama.

Stručnjaci savetuju i da sumnjive uređaje ili pumpe prijavite zaposlenima benzinske stanice i nadležnim institucijama.

Brza reakcija može značajno smanjiti finansijsku štetu i sprečiti zloupotrebu vaših podataka.