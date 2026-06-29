Najmanje pet muškaraca pronađeno je zalepljeno lepljivom trakom za ulične stubove u periodu od deset dana, počev od 13. juna, na području grada Lagos de Moreno u saveznoj državi Halisko, piše The Sun.

Mnogi od navodnih lopova imali su nacrtane brkove, mačje brkove i na licima ispisanu špansku reč za „lopova“, prema fotografijama koje je na društvenoj mreži X objavio meksički novinar Luis Kardenas.

Osvetnik, koga je Kardenas nazvao „Betmen iz Lagosa de Morena“, ostavljao je navodno ukradene motocikle pored vezanih muškaraca kako bi ukazao na njihova navodna krivična dela.

Na jednoj fotografiji vide se dvojica muškaraca zalepljena leđima jedan uz drugog za banderu, sa ružičastim natpisom iznad njihovih glava i motociklom ostavljenim ispred njih.

Policija je naglasila da se muškarci koji su pronađeni vezani smatraju žrtvama. Kod nekoliko njih uočeni su tragovi prebijanja koje im je naneo osumnjičeni, dok je jedan od njih pronađen krvav i sa vidljivim modricama.

Državni sekretar za bezbednost Huan Pablo Ernandes izjavio je da je do sada prijavljeno ukupno pet slučajeva, a policija intenzivno traga za meksičkim državljaninom.

Dodao je da, iako za sada niko nije uhapšen, policija je identifikovala dva vozila za koja sumnja da su povezana sa ovim napadima.

Muškarci su oslobođeni nakon što je uklonjena lepljiva traka i ukazana im je medicinska pomoć zbog zadobijenih povreda. Za sada nije poznato da li se protiv njih vodi istraga zbog navodnih krađa.

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