To znači da kriminalci više ne moraju da provode dane osmatrajući automobile u kraju ili da se lažno predstavljaju kao dostavljači.

Bezbednosni stručnjak Nik Džordan objašnjava kako sami olakšavamo posao kriminalcima:

"Vlasnici kuća nesvesno plasiraju raspored svojih prostorija, bezbednosne propuste i tačna svakodnevna kretanja iz udobnosti svojih fotelja. Prava bezbednost više se ne svodi samo na jake brave – ona zahteva upravljanje digitalnim i fizičkim informacijama koje projektujete u svet."

Ovo mišljenje podržao je i bivši policajac Dejv Luis, naglasivši da su moderne krađe zasnovane na analizi informacija koje ljudi dele na mrežama, a da toga nisu ni svesni. U nastavku pročitajte koje su to uobičajene navike zbog kojih vaš dom može postati laka meta i kako da se zaštitite.

1. Stari oglasi za nekretnine na internetu

Sajtovi za oglašavanje odlični su za pretrgu, ali ostavljanje oglasa na internetu nakon što kupite ili prodate nekretninu predstavlja ogroman rizik.

Šta lopovi vide: Detaljan raspored prostorija, izgled prozora, vrata i unutrašnjosti doma.

Rešenje: Čim se proces kupoprodaje završi, zvanično zatražite od agenta za nekretnine da ukloni sve stare oglase i fotografije enterijera sa mreže.

2. Fatalne objave na društvenim mrežama

Odbrojavanje dana do godišnjeg odmora, selfiji sa aerodroma ili obična objava o "vikend putovanju" jasan su signal da je vaš dom prazan.

Zlatno pravilo policije: Odložite deljenje bilo kakvih fotografija sa odmora dok se ne vratite kući. Ako je moguće, zaključajte svoje profile na društvenim mrežama.

Bivši policajac upozorava i na skrivenu opasnost u samim fotografijama: pametni telefoni ugrađuju podatke o lokaciji (metapodatke) u svaku sliku. Ako javno delite snimke iz kuće ili dvorišta, napredni hakeri i provalnici mogu precizno očitati vašu tačnu adresu.

3. Fabrička podešavanja Wi-Fi mreže

Stručnjaci za bezbednost ističu da pametna tehnologija nudi veliku pogodnost, ali može stvoriti i nevidljivu mapu vaše bezbednosne infrastrukture. Ako ostavite fabričko ime mreže (npr. Telekom-XYZ), provalnici preko običnih aplikacija za skeniranje lako saznaju model rutera i provajdera, što im omogućava da upotrebe opremu za ometanje signala (buraustva / jammere) i ugase vaše pametne kamere.

Savet: Promenite naziv mreže (SSID) u opšti izraz koji ne sadrži vaše prezime ili broj kuće. Unutar aplikacija za kućne kamere, senzorima dajte apstraktna imena (umesto "Kamera spavaća soba", stavite "Senzor 1").

4. Hvaljenje renoviranjem stana

Rečenice poput "naša nova kuhinja je konačno gotova" pokazuju strancima tačan raspored doma i gde držite skupocene aparate, umetnička dela ili nakit. Sačuvajte ove transformacije samo za bliske prijatelje i privatne grupe, i nikada nemojte označavati (tagovati) lokaciju.

5. Zamke za elektronske ključeve automobila

Za mnoge organizovane bande, luksuzna vozila su primarna meta, a ulazak u kuću je samo sredstvo da dođu do ključeva. Ostavljanje pametnih ključeva u hodniku blizu ulaznih vrata omogućava kriminalcima da izvedu takozvani "relejni napad" – pomoću jeftine tehnologije sa ulice hvataju signal vašeg ključa iz kuće, otključavaju i nečujno paliju auto.

Gde držati ključeve? Čuvajte daljinske ključeve u posebnoj torbici koja blokira signal (Faradejev kavez) ili u metalnoj kutiji odmah po ulasku u kuću. Takođe, nikada ne ostavljajte saobraćajnu dozvolu u kaseti automobila kada koristite uslužno parkiranje.

6. Smeće ispred kuće kao "lična karta"

Neobezbeđena spoljna kanta za reciklažu je rudnik zlata za informacije.

Računi i izvodi: Bacanje čitavih računa za komunalije potvrđuje imena stanara i njihov finansijski profil.

Ambalaža: Bacanje kutija od novih televizora, računara ili luksuzne robe jasno govori svima u ulici šta se nalazi u kući.

Rešenje: Uništite (isecite) svu korespondenciju i račune pre bacanja, a velike kartonske kutije potpuno rastavite i okrenite naopako tako da se brend ne vidi.

7. Predvidive rutine i otključane šupe

Lopovi prate šablone – ako tačno znaju kada odlazite na posao ili kojim danom iznosite kante, imaju savršenu priliku za akciju. Menjajte rutinu kada god možete i ugradite pametne tajmere za svetla koji simuliraju da je neko kod kuće dok ste na odmoru.

Takođe, otključana šupa u dvorištu je provalnički alat. Unutra se često nalaze merdevine, poluge i alati kojima provalnik može razbiti vaš prozor.

Profesionalni saveti za maksimalnu zaštitu: