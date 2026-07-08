Tržište je reagovalo na novu eskalaciju tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koja je pojačala strahovanja od poremećaja u globalnom snabdevanju energentima.

Do rasta cena došlo je nakon što je američka vojska izvela nove vazdušne udare na ciljeve u Iranu, a Vašington istovremeno ukinuo izuzeće koje je Teheranu omogućavalo izvoz sirove nafte na svetsko tržište.

Dodatnu nervozu izazvali su i nedavni napadi na brodove koji su prolazili kroz Ormuski moreuz. Među pogođenim plovilima našli su se katarski brod za transport tečnog prirodnog gasa (LNG) i saudijski naftni tanker, što je dodatno povećalo zabrinutost zbog bezbednosti jedne od najvažnijih svetskih pomorskih ruta.

Najnovija eskalacija dovela je u pitanje privremeni mirovni sporazum između SAD i Irana, a analitičari upozoravaju da bi nastavak sukoba mogao da izazove nove probleme u lancima snabdevanja energijom. Zbog povećanog bezbednosnog rizika, pojedini brodovlasnici i regionalni proizvođači sve opreznije koriste Ormuski moreuz, kroz koji prolazi značajan deo svetskog izvoza nafte.

Ovakav razvoj događaja predstavlja potpuni zaokret u odnosu na ranija očekivanja tržišta, koja su ukazivala na moguć višak ponude. Takve procene bile su zasnovane na odluci OPEK+ da poveća proizvodne kvote, kao i na planovima proizvođača sa Bliskog istoka da dodatno povećaju proizvodnju nafte.

(Trading Economics)