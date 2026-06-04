U akciji "Kandidat" koju sprovodi MUP RS na području Doboja uhapšeni su Miloš Radonjić, Zoran Todorović i Zoran Ilić, potvrđeno je za Srpskainfo.

Radonjić je zaposlen na mestu predsednika Komisije za polaganje vozačkih ispita u Ispitnom centru Doboj i na mestu direktora "Gradske toplane" u Doboju.

Zoran Todorović zaposlen je u ispitnom centru Doboj kao sekretar komisije za polaganje vozačkih ispita, dok je osumnjičeni Zoran Ilić vlasnik auto-škole "Zoka" u Doboju.

Akciju su sproveli policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP Republike Srpske u saradnji sa PU Doboj.

- Na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju u toku su pretresi na više lokacija koja koriste navedena lica, a sve aktivnosti u ovoj višemesečnoj istrazi, koja se odnosi na sprečavanje zloupotreba u vezi sa polaganjem vozačkih ispita, se realizuju pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske - saopštio je ranije MUP RS.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni su praktično uhvaćeni na delu nakon što je jedan od kandidata dao novac, u obeleženim novčanicama, kako bi na nezakonit način ispunio uslove za dobijanje vozačke dozvole.

Uhapšeni se sumnjiče da su izvršili krivična dela primanje mita, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana i trgovina uticajem.

Alo/Srpskainfo/ATVBL

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