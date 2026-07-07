Na putničkim terminalima graničnih prelaza u Srbiji nema zadržavanja, dok teretna vozila na izlazu iz zemlje najduže čekaju na graničnom prelazu Šid, gde je zadržavanje oko pet sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Prema podacima Uprave granične policije od 17.15 časova, na graničnim prelazima Batrovci i Bezdan, teretna vozila čekaju po tri sata.

Zadržavanje na Kelebiji za kamione je dva sata, a na graničnom prelazu Horgoš sat vremena, takođe na izlazu iz Srbije, navodi se u saopštenju AMSS.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Čekanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji.

Javno preduzeće "Putevi Srbije" podsećaju da je od 1. jula počela primena kaznene politike za vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja.

Iz tog javnog preduzeća pozvali su prevoznike koji još nisu uveli TAG uređaje da to učine kako bi obezbedili brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbegli dodatne kazne.