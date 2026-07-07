Video snimak na kom se jasno vidi kako ženska osoba napada i udara u glavu maloletnog dečaka uz pretnju po život, ali i rasističke opaske, uznemirio je javnost, a sad se oglasila i porodica maloletnika.

"Telegraf" je navodno razgovarao sa dečakom i njegovom majkom.

- Uplašio sam se jako. Nije me povredila fizički, ali jako me je naljutila, to se čuje na snimku jer sam tako ružno reagovao - kazao je navodno dečak u dahu.

Njegova mama isprva nije bila rada da govore o napadu jer je postupak u toku, ali svesna situacije i činjenice da je incident toliko uznemirio ne samo građane Šapca nego i cele Srbije pristala je da nam predoči onoliko koliko sme u ovom momentu.

- Zvali smo policiju. Socijalnu službu, angažovala sam i advokate. Mogu samo da kažem da su sva deca plakala kada sam došla - kazala je na početku razgovora.

Pojasnila je da je među decom bila i ćerka žene koja je izvršila nasilje, kao i da je i devojčica bila uplakana.

- Ja svoje dete ne mogu da zaštitim, to se desilo, pa se desilo. Ne spavam od subote. Ali želim da se drugoj deci ne desi isto - kazala je odlučno.

Potom je predočila i da su navodi tačni da je odranije bilo incidenata sa ženom koja joj je napala sina, ali i da je i sama bila žrtva agresije.

- Mene je udarila ranije, telefonom po glavi. Htela je da me isprovocira da se potučemo, ja sam rekla da je to "laka telesna povreda", nju je to još više iznerviralo, ali ja sam otišla. Ne znam šta mogu da očekujem od nje - rekla je ona navodno za "Telegraf.rs".

Uznemirujući snimak

Na društvenim mrežama pojavio se snimak fizičkog nasilja koji se, prema navodima građana, dogodio u subotu u naselju Trkalište u Šapcu kada je žena i uvredama, a onda i fizički napala maloletne dete, što je duboko uznemirilo javnost.

O svemu tome obaveštena je policija, tvrde građani.

Prema tvrdnjama očevidaca, žena je nakon kraće rasprave fizički nasrnula na maloletno dete, udarila ga po glavi, ali srećom dete je imalo kacigu na glavi. Uputila mu je i jezive pretnje, a zatim šutirala njegov oboreni električni bicikl.

Na snimku koji je objavila stranica "Vesti Šabac" mogu se čuti i uvrede koje upućuje maloletnom detetu i to na rasnoj osnovi.

Počela da ga udara po glavi

Naime, žena koja je u isto vreme na povocu vodila psa, u jednom trenutku se okrenula prema dečaku i počela je agresivno da hoda ka njemu, prvo ga je rukom udarala po glavi, odnosno po kacigi, nakon čega je dete uzviknulo "Šta radiš?".

Ubrzo su usledile teške uvrede od strane žene: "Hoćeš da te ubijem? J.... ti m..u c....sku. Beži tamo, nosi ovaj motor dok ti ga nisam slomila", a potom ga je udarala šakama u glavu.

Kako prenosi stranica "Vesti Šabac", do sukoba je navodno došlo jer je električni bicikl bio neispravan i stvarao buku koja je iznervirala prolaznicu.

O slučaju je, prema dostupnim informacijama, obaveštena i policija.

Iznervirala se i gurnula ga sa skutera

Uz snimak ovoj stranici je stigla i poruka svedočenja dece koja su bila na licu mesta, a koju su preneli u celosti:

"Vozili smo se biciklima, ali je drugarov bio malo pokvaren i nešto je lupalo na njemu. Ona se iznervirala i gurnula ga sa skutera. Skuter se tom prilikom pokvario, a ona je počela da ga tuče. Udarila ga je 5-6 puta po glavi. Na kraju je obaveštena i policija", navodi se u objavio uz priloženi snimak koji se deli mrežama.

Alo.rs/Telegraf