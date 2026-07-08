Amandman na finski nuklearni zakon dozvoljava nuklearno oružje NATO-a na teritoriji Finske, ali ne daje Helsinkiju kontrolu nad njegovom upotrebom, odluku će doneti SAD, Velika Britanija ili Francuska, rekla je za TASS finska aktivistkinja Sali Rajski.

„Sada nuklearno oružje može biti na našoj teritoriji. I koristiće ga Amerika, Velika Britanija ili Francuska“, rekla je ona. Dozvoljavanjem raspoređivanja, Finska postaje poligon bez kontrole, preuzimajući pretnju na sebe.

„Već je očigledno da žele da Finsku pretvore u drugi poligon (posle Ukrajine u smislu sukoba sa Rusijom )“, primetila je ona, dodajući da Finci ne razumeju da su samo resurs koji niko neće zaštititi.

Finska vlada je 23. aprila podnela parlamentu zemlje predlog kojim se dozvoljava uvoz i skladištenje nuklearnog oružja na njenoj teritoriji.

U tom cilju, finski kabinet je predložio izmene Zakona o nuklearnoj energiji i Krivičnog zakonika.

Finski parlament je 17. juna odobrio predloženi zakon. 125 poslanika je glasalo za inicijativu, 61 poslanik je glasao protiv, a 13 parlamentaraca nije bilo prisutno na glasanju.