U Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija" objavljen je oglas za prodaju kuće u Horgošu, koja bi mogla da bude zanimljiva porodicama koje traže prostran dom u mirnom mestu, u blizini Subotice i Kanjiže.

Kako se navodi u oglasu, na prodaju je kuća površine 128 kvadratnih metara, sa dvorištem od 308 kvadrata, dok ukupna površina placa iznosi 600 kvadratnih metara, što pruža mogućnost za manje porodično gazdinstvo ili uređenje dodatnog prostora za odmor.

Tri sobe, garaža i svi priključci

Unutrašnjost kuće čine tri sobe, svetli zidovi i uredni laminatni podovi. Kuća ima sve neophodne priključke, uključujući struju, vodu i internet.

Grejanje je trenutno na struju, dok je gas doveden do ulice, pa postoji mogućnost priključenja. Dostupna je i nova trofazna struja sa dnevnom i noćnom tarifom.

Uz kuću se prodaju i garaža i ostava, što budućim vlasnicima pruža dodatni prostor za odlaganje ili radionicu.

Sve važne ustanove nalaze se u blizini

Jedna od prednosti ove nekretnine je njena lokacija. Prema navodima iz oglasa, škola, vrtić, ambulanta, autobuska stanica i prodavnice nalaze se na pešačkoj udaljenosti.

Vlasnik navodi i da je kuća uknjižena, kao i da postoji mogućnost dogovora oko cene.

Cena ove nekretnine iznosi 36.000 evra.