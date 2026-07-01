Bivša učesnica "Elite" Milica Veličković gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je stavila tačku na spekulacije da bivšem vereniku Borislavu Terziću Terzi brani da viđa njihovu ćerku Barbaru.

Kako tvrdi, istina je potpuno drugačija - vrata su mu otvorena, ali želja, prema njenim rečima, izostaje. Kako je objasnila ranije, dok je bila trudna, u besu je govorila da neće dozvoliti Terzi da viđa dete, ali da je danas promenila stav.

- To je bilo samo u mojim naletima besa kada sam bila trudna. Njemu je dozvoljeno da je vidi, ali ne želi da je vidi. On je u rijalitiju, svakako ne može da je vidi, ni njegovi je ne viđaju... Ali, čim bude izašao, što se mene tiče, odmah neka je uzme, neka bude do sledeće sezone kod njega, dok ne uđe opet - rekla je Milica.

Osim toga, kaže da je u međuvremenu sazrela i da nikada ne bi uskraćivala detetu pravo da viđa oca.

- Ne branim to, sazrela sam u tom smislu totalno. To sam radila dok sam bila trudna, ustvari. Nisam ni imala ćerku dok sam to branila. Ne branim, naravno da može da je vidi, ali poenta je u njegovoj želji - poručila je.

Milica se osvrnula i na odnos Terzine porodice prema maloj Barbari, istakavši da ni sa njihove strane nema dovoljno interesovanja.

- Nismo u odnosima zbog njih, ne zbog mene sigurno. Šta mene briga, što bih branila dete? Neće da je vide i to je to. Imaju izbora, videli su je tri-četiri puta otkad je on tamo, više je ne viđaju i to je to... Opet kažem, ako žele, uvek će moći da je vide, sad zašto je to tako... - rekla je ona.

Govoreći o Terzi kao ocu, Milica nije krila razočaranje, navodeći da smatra da on nije izgradio odnos sa ćerkom.

- U Eliti je i ne može da je viđa. Kada je izašao, između te dve sezone, Barbara je imala šest meseci, video je isto nekoliko puta za tih mesec i po dana pauze, sve mu je bilo bitnije. Ma, nema nikakav osećaj da je otac... Nema osećaj, niti je poznaje. Nikad je nije video kako hoda, ne zna koliko zuba ima. Nikada je nije okupao, nije spavao sa njom... Nikad ništa. Tužno je, ali je tako, šta ću mu ja. To nije zbog njegovih izbora, nego zbog njega, njemu ništa ne branim. Mene on ne zanima ni ljubavno ni prijateljski, nikako me ne zanima. Ne možemo da imamo normalnu komunikaciju, očigledno, i to je to - zaključila je Milica.

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