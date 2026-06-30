Na Fejsbuk grupi "Jeftine kuće" pojavio se novi oglas koji je privukao pažnju onih koji traže povoljnu nekretninu u blizini Šapca.

Vlasnica Snežana prodaje porodičnu kuću u Oridu, selu koje se nalazi svega osam kilometara od Šapca.

Prema navodima iz oglasa, kuća ima oko 100 kvadratnih metara. U njoj se nalaze dnevni boravak, kupatilo i dve spavaće sobe, dok su u donjem delu smešteni garaža i dva podruma.

Uz kuću se nalazi i pomoćni objekat površine oko 40 kvadratnih metara, a sve je smešteno na prostranom placu od 36 ari.

Fotografije pokazuju da je nekretnini potrebna adaptacija i dodatna ulaganja, ali bi uz renoviranje mogla da postane prijatan porodični dom ili vikendica nadomak grada.

Velika okućnica pruža dovoljno prostora za baštu, voćnjak, pomoćne sadržaje ili druge namene, što ovu nekretninu čini zanimljivom i za one koji žele da se bave poljoprivredom.

Vlasnica je za kompletnu nekretninu odredila cenu od 25.000 evra.