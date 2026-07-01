Bivša učesnica "Elite" Anđela Đuričić doživela je pravu dramu prilikom povratka sa letovanja. Nakon što je sa Filipom Carem uživala u Crikvenici, put ka Crnoj Gori pretvorio se u pravu noćnu moru.

Anđela se oglasila na TikToku i otkrila da zbog loših vremenskih uslova, ali i drugih okolnosti, avion nije uspeo da sleti ni u Tivat, ni u Podgoricu, zbog čega je let preusmeren u Tiranu.

- Jao, ljudi, kakav let smo mi imali! Ne, nikad više ovom avio-kompanijom! Nismo mogli da sletimo u Tivat, ni u Podgoricu, uopšte u Crnu Goru. Jeste bilo nevreme, ali verujte mi, nije samo to - rekla je vidno potresena Anđela.

Po sletanju u Albaniju usledio je novi problem. Putnici su morali da čekaju prtljag, a zatim i organizovani prevoz autobusima do Crne Gore, što je dodatno produžilo ionako iscrpljujuće putovanje.

- Evo nas u Tirani, znači, pakao! Da uzmem svoj prtljag koji čekam pola sata, nadam se da će stići, pa da idemo busevima nazad, znači... Ne znam, meni se isprala ova boja što sam se sunčala od stresa koji smo preživeli! Hvala Bogu što smo samo živi i zdravi, najiskrenije! - poručila je ona.

Kako se može zaključiti iz njenog obraćanja, stres koji je doživela potpuno joj je pokvario povratak sa mora, a priznaje da je u jednom trenutku samo razmišljala da se sve završi bez posledica.

Podsetimo, Anđela Đuričić prethodnih dana boravila je u Crikvenici sa Filipom Carem, odakle su na društvenim mrežama delili zajedničke trenutke i pokazali da uživaju u letnjem odmoru. Međutim, umesto mirnog povratka kući, sačekala ju je prava drama koja će, po svemu sudeći, ostati jedno od najstresnijih putovanja.

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