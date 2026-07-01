Tokom jučerašnjeg popodnevnih časova na Železničkoj stanici u Ovčar Banji dogodila se teška nesreća u kojoj je teško povređen dvadesetogodišnji mladić M. Z.

On je nakon nesreće najpre prevezen u Opštu bolnicu u Čačku, gde mu je ukazana hitna medicinska pomoć, a potom je zbog težine povreda doneta odluka da bude transportovan u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu.

U pratnji Službe hitne pomoći u Urgentno-prijemnu službu Opšte bolnice Čačak dovezen je muškarac, rođen 2006. godine, koji je povređen na pruzi u Ovčar Banji. Nakon inicijalnog zbrinjavanja primljen je u Jedinicu intenzivnog lečenja, a potom je uz medicinsku pratnju upućen u tercijarnu zdravstvenu ustanovu – Urgentni centar UKC Srbije - potvrđeno je za RINU iz Opšte bolnice u Čačku.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do ove nesreće.

Iz "Srbijavoza" je saopšteno da je železnički saobraćaj privremeno bio obustavljen jer se nepoznata osoba nalazila na koloseku.

Saobraćaj je ponovo uspostavljen u 17.40 časova, potvrđeno je iz "Srbijavoza".