Sudeći po izjavama najviših zvaničnika, prolongiranja više neće biti. Prvi regruti na redovnom služenju vojnog roka zadužiće pušku 1. marta sledeće godine, 17 godina pošto je takva obaveza ukinuta ili bolje reći suspendovana.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će država biti potpuno spremna za uvođenje vojnog roka koji će trajati 75 dana.

- Posebno što ćemo da gledamo da time razvijamo dodatno pojedine gradove, na istoku, zapadu, na jugu i na severu zemlje. Dakle, da ne ide sve u Beograd, Novi Sad, Kragujevac, nego baš ovako da to bude i deo razvojne strategije za pojedina, posebno pogranična mesta - naveo je Vučić.

"Dobro će doneti svim muškarcima i mnogim devojkama"

Teme vojnog roka se dotakao i na prikazu novih i modernizovanih sredstava u Batajnici tokom vikenda.

- Naša vojska je sve snažnija, a bićemo tek snažni kada nam krene vojni rok. To će dodatno da pojača naše odbrambene kapacitete. U martu smo rekli da krećemo, dakle pre toga će krenuti ove birokratske procedure, a u martu idemo na služenje kratkog, veoma kratkog vojnog roka, za koji mislim da će dobro doneti svim muškarcima i mnogim devojkama, i mnogo više i odgovornosti i ozbiljnosti i drugačijeg sagledavanja života i sve drugo - naveo je Vučić.

"To nije vojni rok kao nekad"

Predsednik je još ranije poručio da to nije vojni rok "kao nekad od 365 dana, već samo od 75 dana".

- To je dečija igra u odnosu na 365 dana, ali će mladići steći neke nove navike, više odgovornosti, ozbiljnosti, razumeti šta je država, steći životne navike koje će mnogo da im znače u budućnosti i mislim da je to jedna veoma dobra stvar, a država će biti mnogo snažnija - poručio je Vučić.

Početna plata od 53.000 dinara

Inače, budžet kojim je planirano obavezno vraćanje vojnog roka predviđa i isplatu plata regrutima, ali za sada još nije poznato koliki će novac dobiti oni koji "zaduže uniformu".

Regruti u Srbiji koji dobrovoljno služe vojni rok imaju početnu platu od 53.000 do 61.000 dinara (zavisi od čina)

Pre nego što uopšte zaduže uniformu, regruti u Srbiji će, prema najavama, proći kroz rigorozan proces selekcije koji obuhvata detaljne sistemske preglede kako bi se utvrdila zdravstvena i psihofizička sposobnost od strane vojno - lekarskih komisija i psihologa.

Regrutacija najmanje šest meseci ranije

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio pre izvesnog vremena rekao je da će vojni rok trajati 75 dana, od kojih će se 15 dana obuka izvoditi na terenu.

- Mi moramo najmanje šest meseci ranije da počnemo sa regrutacijom i lekarskim pregledima - naveo je Gašić.

Dodao da "pažljivo pratimo globalne sukobe i promene u vojnim doktrinama".

- Vidite koliko je žarišta u svetu. Ratovanje se promenilo, danas su to sukobi uz pomoć visokih tehnologija i dronova, a klasični način ratovanja više nije dominantan - ocenio je Gašić.

Bez civilne vojske u bolnicama i pozorištima

S druge strane, regruti koji izaberu takozvani civilni vojni rok zbog prigovora savesti, služiće duplo duže - ukupno 155 dana ili pet meseci.

Inače, služenje civilnog vojnog roka drastično će se razlikovati od nekadašnje "obuke u civilu". Prema najavama, više se neće raditi po bolnicama i pozorištima, već "isključivo u kasarnama", a zadatak regruta biće "logističko i tehničko održavanje kasarne".

To podrazumeva "zaduživanje četki, džogera i kutlača, čišćenje kupatila, sređivanje dvorišta, kao i pripremu i serviranje obroka".

Stroga pravila ponašanja i izgleda

Za sve vojnike važiće stroga pravila ponašanja i izgleda. Svi će morati uredno ošišani i obrijani i da skinu minđuše i pirsinge, saopštili su u Ministarstvu odbrane.

Muškarci moraju biti uredno ošišani (kosa ne sme padati preko ušiju i kragne) i obrijani

Nošenje minđuša nije dozvoljeno

Devojke moraju imati urednu frizuru koja omogućava nesmetano nošenje kape i šlema, bez upadljivih boja kose

Tetovaže i pirsinzi su dozvoljeni samo ako se ne nalaze na licu ili vidljivim delovima tela.

Da bi se vojnici lakše pridržavali pravila u okviru kasarni radiće berbernice gde će usluge šišanja biti besplatne

Podsećanja radi, Srbija je planirala višemilionsko ulaganje države u vojne objekte, a "budžetom je određeno oko 86,5 miliona evra u naredne tri godine".