Nakon što je Željko Mitrović dočekao prošle godine u zgradi Pinka, pevačicu Jelenu Karleušu, kako bi potpisala ugovor i postala novi član žirija Zvezda Granda, usledio je momenat za pamćenje koji se mesecima kasnije prepričava.

Naime, pop diva je krenula da potpisuje jedan za drugim primerkom, a čelnik ružičaste televizije rešio je da ubrza proces i olakša "muke" Karleuši, te je na njene oči uzeo i jedan primerak iscepao.

- Ti imaš šest komada, ko je tražio šest? Dobićeš kao ostali, po dva ugovora. Potpiši na poslednjoj strani ugovor - rekao joj je Željko.

- Da imam kao svi ostali? Samo da znate da nisam ni pročitala, potpisujem za oba bubrega - istakla je Jelena Karleuša.

- Prepričaću ti ja, jer ako ga budeš pročitala nećeš ni potpisati - našalio se Željko Mitrović.

- Ti ovako namerno sluđuješ sve koji dođu ovde? Hajde, Željko, pa da napravimo sezonu za pamćenje, koji Balkan nije video. Baš sam uzbuđena - bila je iskrena Karleuša.

- Apsolutno će biti za pamćenje. Ne volim kad si uzbuđena - odgovorio joj je Željko Mitrović, te je jedan primerak ugovora koji je bio višak iscepao pred pevačicom.

- Dragomir Despić je tražio četiri primeraka da potpiše, time sam se vodio i stavio te papire i pred druge članove žririja, što je bespotrebno - rekao je Mitrović potpisujući "pakt" sa Zoricom Brunclik, nešto ranije.

Podsećanja radi, u fotelji članova žirija Zvezda Granda , našli su se Zorica Brunclik, Dragan Stojković Bosanac, Viki Miljković, Dragoimir Despić Desingerica i Jelena Karleuša.

Pinkove zvezde je popularno muzičko takmičenje koje se emituje na televiziji Pink i okuplja pevačke talente iz regiona, koji se bore za plasman i muzičku karijeru.

U žiriju emisije sede poznata imena domaće estrade, a sastav se menjao kroz različite sezone. Među članovima su bili i pevači, kompozitori i javne ličnosti koje ocenjuju nastupe takmičara, komentarišu interpretacije i daju mentorstvo kandidatima.

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