Danas će biti malo svežije, ali i dalje toplo, a na severu Vojvodine temperatura će biti do 35 stepeni, objavljeno je na sajtu RHMZ-a. Od četvrtka se očekuje osetniji pad temperature sa maksimalnim vrednostima ispod 30 stepeni.

Noćas oko tri časa jako nevreme je pogodilo Užice, a olujna masa stigla je do Beograda:

RHMZ upozorava da će danas i sutra na području Srbije biti promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada, kao i jak i olujni vetar u zoni pljuskova.

Ovako je grad juče zasuo okolinu Čačka:

Na području Beograda danas i sutra biće promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom, ponegde i pojavom grada.

Na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

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