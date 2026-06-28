Na Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija" objavljen je oglas koji je privukao veliku pažnju zbog veoma pristupačne cene.

Na prodaju je jednosoban stan od 44 kvadratna metra u Resavici, u opštini Despotovac, a vlasnik za njega traži 12.500 evra.

Prema navodima iz oglasa, stan se nalazi u prizemlju i ima sopstveni ulaz, što budućim vlasnicima omogućava lak pristup.

Namešten i odmah useljiv

Kako je navedeno u oglasu, nekretnina je uknjižena 1/1 i potpuno opremljena za život.

Stan poseduje PVC stolariju, sve potrebne instalacije, kao i ostavu u dvorištu, a dodatna ulaganja nisu potrebna.

Sastoji se od:

hodnika,

kuhinje sa trpezarijom,

prostrane spavaće sobe,

kupatila.

Prema rečima prodavca, stan je pogodan kako za svakodnevni život, tako i za vikend boravak, apartmanski smeštaj ili izdavanje turistima.

U blizini poznatih turističkih destinacija

Jedna od prednosti ove nekretnine jeste i lokacija.

U neposrednoj blizini nalaze se neke od najpoznatijih turističkih atrakcija istočne Srbije:

Resavska pećina,

Lisine i Veliki buk,

Manastir Manasija,

Manastir Ravanica.

Mirno okruženje i pogled na obronke Kučajskih planina dodatno povećavaju atraktivnost ove nekretnine, posebno za one koji žele beg od gradske gužve ili traže povoljnu investiciju za izdavanje.

Cena stana iznosi 12.500 evra.