Na Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija" objavljen je oglas koji je privukao veliku pažnju zbog veoma pristupačne cene.
Na prodaju je jednosoban stan od 44 kvadratna metra u Resavici, u opštini Despotovac, a vlasnik za njega traži 12.500 evra.
Prema navodima iz oglasa, stan se nalazi u prizemlju i ima sopstveni ulaz, što budućim vlasnicima omogućava lak pristup.
Namešten i odmah useljiv
Kako je navedeno u oglasu, nekretnina je uknjižena 1/1 i potpuno opremljena za život.
Stan poseduje PVC stolariju, sve potrebne instalacije, kao i ostavu u dvorištu, a dodatna ulaganja nisu potrebna.
Sastoji se od:
- hodnika,
- kuhinje sa trpezarijom,
- prostrane spavaće sobe,
- kupatila.
Prema rečima prodavca, stan je pogodan kako za svakodnevni život, tako i za vikend boravak, apartmanski smeštaj ili izdavanje turistima.
U blizini poznatih turističkih destinacija
Jedna od prednosti ove nekretnine jeste i lokacija.
U neposrednoj blizini nalaze se neke od najpoznatijih turističkih atrakcija istočne Srbije:
- Resavska pećina,
- Lisine i Veliki buk,
- Manastir Manasija,
- Manastir Ravanica.
Mirno okruženje i pogled na obronke Kučajskih planina dodatno povećavaju atraktivnost ove nekretnine, posebno za one koji žele beg od gradske gužve ili traže povoljnu investiciju za izdavanje.
Cena stana iznosi 12.500 evra.
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