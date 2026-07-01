U Srbiji se u sredu, 1. jula očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području ujutro i pre podne biti i pojačan.

Najniža temperatura biće od 17 do 25, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac, a moguće su i vremenske nepogode u vidu intenzivnijih pljuskova, pojave grada i jakog i olujnog vetra.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, malo svežije i nestabilno sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji uveče i tokom noći ka četvrtku mogu da budu intenzivniji sa većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom i pojavom grada, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 33 stepena.

Nevreme je juče protutnjalo kroz deo Srbije. U Čačku je padao jak grad, opširnije u POSEBNOJ VESTI.

I kroz delove Beograda je protutnjilo jako nevreme, na levoj obali Dunava popadala su stabla od jačine oluje, opširnije OVDE.

Evo kada stiže novi toplotni talas.