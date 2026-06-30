Na Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija" osvanuo je oglas koji bi mogao da zainteresuje sve koji traže povoljno imanje na selu.

Jelena prodaje imanje u selu Roćevac, kod Svilajnca, po ceni od 15.000 evra. Kako je naglasila u oglasu, nekretnina ne može da se kupi putem konkursa, a vlasništvo je uredno, 1/1, uz mogućnost odmahšnjeg prenosa.

Dve kuće na placu od 15 ari

Na placu površine 15 ari nalaze se dve manje kuće. Jedna ima 23 kvadratna metra, dok druga ima oko 40 kvadrata.

Prema navodima iz oglasa, obe kuće su odmah useljive, što budućim vlasnicima omogućava da koriste nekretninu bez čekanja.

Struja, voda, dva izvora i bunar

Imanje je priključeno na struju, a voda iz dva prirodna izvora sprovedena je do kuće. Pored toga, u dvorištu se nalazi i bunar, što predstavlja dodatnu pogodnost za svakodnevnu upotrebu ili održavanje bašte i domaćinstva.

Dobra prilika za život ili vikendicu

Zahvaljujući velikom placu, dve kuće i postojećoj infrastrukturi, ova nekretnina može biti zanimljiva porodicama koje žele mirniji život na selu, ali i onima koji traže vikendicu ili imanje za manje poljoprivredno domaćinstvo.

Cena kompletnog imanja iznosi 15.000 evra.