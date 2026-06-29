Na svega desetak kilometara od Knjaževca prodaje se veliko seosko domaćinstvo površine 4,52 hektara, sa kućom, pomoćnim objektima i više parcela koje izlaze na reku. Zbog položaja i prirodnih lepota u okruženju, imanje je pogodno i za život i za razvoj turizma ili poljoprivredne proizvodnje.

Na prodaju je kompletno seosko domaćinstvo u selu Stogazovac, udaljenom oko 10 kilometara od Knjaževca. Ukupna površina imanja iznosi 45.255 kvadratnih metara (4,52 hektara), a nalazi se na svega nekoliko stotina metara od Spomenika prirode Knjaževački meteori – Klisura Ždrelo, kao i u blizini lekovitog izvora Božija trpeza.

Posebnu vrednost imanju daje čista reka koja protiče uz više parcela. Kako navodi vlasnik, voda je toliko čista da u njoj ima i rakova, što ovu lokaciju čini pogodnom za razvoj seoskog turizma, ali i za poljoprivredu i proizvodnju zdrave hrane.

Kuća na dve etaže i velika štala

Na imanju se nalazi kuća ukupne površine oko 100 kvadratnih metara, raspoređena na dve etaže.

Prizemlje čine terasa, trpezarija, kuhinja, kupatilo i dve sobe, a prostor zahteva renoviranje.

Na spratu, koji je u sivoj fazi, nalaze se terasa, ulazni salon i još tri sobe, što budućim vlasnicima ostavlja mogućnost da prostor urede prema sopstvenim potrebama.

Pored kuće nalazi se i štala sa garažom površine oko 120 kvadratnih metara.

Četiri parcele izlaze direktno na reku

Kućne parcele broj 2075 i 2076 imaju ukupno 1.732 kvadratna metra i čak 39 metara izlaza na reku, pa su pogodne za izgradnju ribnjaka, bazena, vodenice ili plastenika.

Uz reku se nalazi i parcela broj 2227, površine 1.802 kvadratna metra, sa oko 20 metara izlaza na vodu. Na njoj su upisani objekti koji više ne postoje, pa vlasnik navodi da postoji mogućnost nove gradnje.

Treća parcela uz reku, broj 1977, prostire se na 353 kvadratna metra i ima oko 16 metara izlaza na obalu.

Pored ovih parcela, u sastavu domaćinstva nalazi se još oko 40 parcela, od kojih su neke međusobno spojene, pa ukupna površina imanja iznosi 4,52 hektara.

Cena je fiksna

Kompletno domaćinstvo prodaje se po fiksnoj ceni od 33.000 evra.

Kako navodi vlasnik, u cenu su uključeni svi troškovi prodaje, uključujući izradu ugovora, taksu za overu, novi priključak trofazne struje, kao i porez na prenos apsolutnih prava.

Prodaja je namenjena isključivo ozbiljnim kupcima.