Među trofejima koji su ove sezone privukli najveću pažnju na tradicionalnoj izložbi u Lovačkom udruženju „Vojvoda Milan Obrenović” posebno se izdvojio srndać kapitalac, odstreljen u Takovu. Trofej Nikola Paunović iz ovog mesta ocenjen je sa više od 133 poena, čime je ušao u zlatnu kategoriju, jer je granica za zlato 130 poena.

Ovaj ulov za Nikolu ima posebnu vrednost.

– Ponosan sam, pošto je ovo jedan od najjačih trofeja u našem udruženju. Odstreljen je 23. maja, u pola šest ujutru. Bio sam u lovu sa svojim drugom Dušanom. Lovili smo u Takovu, u mestu u kom živim. Drago mi je što je ovaj srndać odstreljen baš tamo gde živim i gde lovim – kaže za RINU Nikola.

Dušan se lovom bavi već 17 godina, dok srndaća lovi poslednjih pet. Do sada je, kako kaže, imao 15 odstreljenih srndaća, a svi su iz njegovog kraja. Ipak, ovaj primerak posebno se izdvojio.

- Ovog srndaća sam primetio i pratio skoro tri godine. iz godine u godinu i bio je sve bolji. Pre zvaničnog uloca izlazio sam šest puta, po dva sata, ali nisam uspeo da ga vidim. Znao sam da postoji, video sam ga i zimus, negde u februaru - priča Nikola.

Presudan susret dogodio se već nakon 45 minuta lova.

- Imali smo sreće da nam izađe i pruži priliku za pucanje. Ruka nije drhtala uopšte. Znali smo da je dobar trofej, ali nismo očekivali da će baš ući u zlato - dodaje ovaj lovac.

Na izložbi trofeja srndaća U Gornjem Milanovcu, prikazano je ukupno 156 trofeja, odstreljenih u komercijalnom i selektivnom lovu tokom maja. Prema rečima Zorana Adamovića, upravnika lovišta Takovo 1 i Takovo 2, ova praksa u udruženju traje godinama.

- Kada smo došli do brojnosti divljači koja omogućava veći odstrel, javila se ideja da prikažemo kvalitet i trofeje iz lovne godine. Poslednjih desetak godina svake godine, posle prve sezone lova, izlažemo odstreljene trofeje srndaća - kaže Adamović.

On objašnjava da se trofeji ocenjuju prema jasno utvrđenim pravilima.

- Prema CIC-u mere se dužina rogova, težina, zapremina, lepota trofeja, kao i pozitivni i negativni poeni. Postoji tačan pravilnik šta se i kako ocenjuje za svaku vrstu trofeja, pa tako i za srndaća - navodi Adamović.

Lovačko udruženje gazduje lovištima Takovo 1 i Takovo 2, na površini od oko 40.000 hektara, i okuplja oko 950 lovaca. Organizovano je kroz pet lovačkih društava i više sekcija, a sama izložba ima i takmičarski karakter, jer su trofeji raspoređeni po društvima.

- To je i jedna vrsta takmičenja među lovačkim društvima, ko će imati više i bolje trofeje. Posebno nas raduje što se poslednjih godina sve više mlađih lovaca uključuje, naročito u pojedinačni lov na srndaća i divlje svinje - zaključuje Adamović.

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