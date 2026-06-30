Snažno nevreme koje su meteorolozi najavljivali stiglo je u pojedine delove Srbije i donelo grad, jak vetar i obilne pljuskove. Najteže su pogođeni delovi zapadne Srbije, ali je nevreme zahvatilo i obode Beograda.

U pojedinim mestima grad je za samo nekoliko minuta zabeleo dvorišta, dok su olujni udari vetra obarali stabla i pričinjavali materijalnu štetu.

Grad zabeleo Ljuboviju

Jedan od gradova koji se našao na udaru nevremena bila je Ljubovija, gde je padao grad veličine klikera.

Za kratko vreme dvorišta su potpuno pobelela, a meštani su sa zabrinutošću posmatrali nevreme koje je zahvatilo njihov kraj.

Vetar rušio stabla u Loznici

Snažno nevreme pogodilo je i Loznicu, gde su se uz obilne pljuskove pojavili jaki udari vetra.

Oluja je na više mesta oborila i iz korena iščupala stabla, ostavljajući za sobom vidljive posledice.

Jak grad pogodio čačanski kraj

Na udaru oluje našlo se i područje Čačka, gde je u selu Prijevor nekoliko minuta padao krupan grad.

Prema rečima meštana, nevreme se dugo pripremalo, a zatim su usledili jaka kiša, vetar i grad veličine lešnika.

– Nevreme se dugo spremalo, onda je krenula kiša sa vetrom i grad. Padao je jakim intenzitetom, bio je veličine lešnika. Dvorište nam je za samo nekoliko minuta skoro potpuno pobelelo – rekao je jedan od meštana za RINU.

Voćari strepe od štete

Zapadna Srbija poznata je kao voćarski kraj, zbog čega meštani sada sa zebnjom očekuju prve procene štete.

– Još nismo izašli u voćnjak, ali se najviše plašimo za kajsije i šljive. Nekima je grad oštetio i automobile – dodao je meštanin.

Za sada nije poznato koliku je štetu nevreme pričinilo na poljoprivrednim kulturama, ali će prve procene biti moguće tek nakon obilaska voćnjaka i njiva.