Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale, navodi se u saopštenju Vojske Srbije i Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Pontonski most je nosivosti 20 tona, dužine 345 metara i moći će da ga koriste pešaci i vozila gradskih službi ukupne mase do 20 tona. Od sutra će biti otvoren za građane, a za vreme eksploatacije o njegovoj sigurnosti i održavanju staraće se pontoniri Rečne flotile koji su uspostavili mostovno mesto prelaska.

Tokom prevoženja elemenata mosta rekom i njegovog postavljanja uvežbavane su radnje i postupci u realizaciji namenskih zadataka pontonirskih jedinica, čime je dodatno unapređena njihova osposobljenost.

Pripadnici Vojske Srbije, na veliko zadovoljstvo građana Beograda, godinama unazad premošćavaju Dunav od zemunske obale do Velikog ratnog ostrva.

Planirano je da, ukoliko vodostaj reke bude dozvoljavao, pontonski most bude u funkciji do kraja avgusta, kada sledi njegovo rasklapanje i prevoženje u matični garnizon, navodi se u saopštenju.