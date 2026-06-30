Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je večeras hitno upozorenje na grmljavinske nepogode koje će u narednim satima pogoditi pojedine delove Srbije.

Kako navodi RHMZ, u narednih sat do dva na području Kolubarskog i Mačvanskog okruga očekuju se intenzivni lokalni pljuskovi sa grmljavinom, jak vetar i moguća pojava grada.

RHMZ upozorio i na druge delove Srbije

U meteorološkoj najavi objavljenoj u 20.10 časova, RHMZ navodi da će u naredna dva sata u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji doći do razvoja oblačnosti koja će usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Na pojedinim mestima očekuju se intenzivniji pljuskovi, uz jak vetar, kao i moguća pojava sugradice ili grada.

Od četvrtka stiže osetno zahlađenje

Meteorolozi najavljuju da će u sredu biti nešto svežije, ali će i dalje biti veoma toplo, uz maksimalne temperature od 31 do 35 stepeni.

Već od četvrtka očekuje se izraženiji pad temperature, pa će u većini krajeva najviša dnevna temperatura biti ispod 30 stepeni Celzijusa.

Pljuskovi i grmljavina do kraja sedmice

RHMZ prognozira da će u sredu i četvrtak vreme biti promenljivo oblačno i nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

U sredu uveče i tokom noći ka četvrtku, pre svega na severu i zapadu Srbije, a zatim i u četvrtak u ostalim krajevima zemlje, lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom kiše za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom, kao i gradom.

Prema trenutnoj prognozi, od subote se očekuje stabilizacija vremena, uz pretežno sunčano i umereno toplo vreme.