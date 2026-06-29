Iako su cene nekretnina na hrvatskoj obali poslednjih godina značajno porasle, prag od 3.000 evra po kvadratu i dalje ostaje važna granica za mnoge kupce. Analiza portala Nekretnine.hr, zasnovana na podacima iz prve polovine 2026. godine, pokazuje da se deo ponude i dalje kreće u tom rasponu, što održava snažno interesovanje kupaca koji traže balans između lokacije i cene.

Najtraženiji gradovi i stabilna potražnja

Na vrhu liste najtraženijih destinacija ostaju Zadar, Split i Pula, dok ih prate Crikvenica, Kaštela, Poreč, Šibenik, Umag, Biograd na Moru i Vir. Rangiranje se zasniva na pregledima oglasa i upitima korisnika, što daje realniji uvid u potražnju nego broj aktivnih oglasa. Regionalni direktor portala, Mladen Matijević, objašnjava: "Kupci sve više istražuju širi spektar lokacija, ne samo najveće turističke centre, već i gradove koji nude raznovrsniji cenovni raspon.“

Cene rastu, ali interesovanje ne opada

Prosečne tražene cene u većini primorskih gradova sada prelaze granicu od 3.000 evra po kvadratu, ali ponuda ispod tog praga i dalje postoji. Takve nekretnine privlače kupce koji pažljivo analiziraju odnos cene, lokacije i kvaliteta pre kupovine. Najveći rast beleže najpopularniji gradovi, ali tržište ostaje aktivno - kupci sve češće porede ponude i traže dugoročnu vrednost, a ne samo atraktivnu adresu.