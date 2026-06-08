Oglasi za jeftine nekretnine u Srbiji često privuku veliku pažnju na društvenim mrežama, ali jedan koji se ovih dana pojavio na Fejsbuku izazvao je brojne reakcije zbog cene koja je manja od vrednosti mnogih polovnih automobila.

Naime, u Banatskom Brestovcu oglašena je prodaja stare kuće, odnosno vikendice, za svega 2.500 evra, a vlasnik je naveo da je spreman i na zamenu za automobil uz doplatu.

Kuća ima dve sobe, ambar i dve šupe

Prema opisu iz oglasa, objekat se nalazi u mestu Kutina 1, u Banatskom Brestovcu.

Vlasnik navodi da nekretnina poseduje vodu, dok struja trenutno nije priključena. Kuća ima dve sobe i hodnik, ali je potrebno renoviranje jer je objekat u lošem stanju.

Pored glavnog objekta, na placu se nalaze i:

dve šupe,

ambar,

manja bašta,

ograđen plac.

Dokumentacija nije kompletna

U oglasu je navedeno da vlasnik ne poseduje papire za nekretninu, ali da ima međusobni ugovor sa osobom od koje je kuću kupio pre desetak godina.

Kako tvrdi, informacije o vlasništvu moguće je proveriti kod prethodnih vlasnika, kao i kod komšija.

Mirno mesto nadomak vode

Jedan od aduta nekretnine, prema rečima vlasnika, jeste lokacija.

Mesto je jako dobro, mirno i tiho, a Ponjavica se nalazi odmah na deset metara, gde može da se peca i uživa - navedeno je u oglasu.

Veličina placa nije precizno izmerena, ali vlasnik procenjuje da ima između 110 i 120 kvadrata.

Moguća i zamena za automobil

Najviše pažnje privukao je deo oglasa u kojem vlasnik navodi da je spreman da razmotri i zamenu.

Cena 2.500 evra, može i neki auto uz vašu doplatu - napisao je on.

Oglas je za kratko vreme privukao veliki broj komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici ostali su iznenađeni činjenicom da se nekretnina danas može pronaći po ceni od svega nekoliko hiljada evra.