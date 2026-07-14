Na društvenim mrežama pojavio se još jedan oglas koji je zbog pristupačne cene izazvao veliko interesovanje.

U Fejsbuk grupi "Seoska domaćinstva Srbija – Vojvodina – Prodaja" vlasnik je oglasio prodaju kuće u Novom Kozjaku, u Ulici Svetog Save 25, po ceni od 17.000 evra.

Kuća ima 169 kvadrata i brojne pomoćne objekte

Prema navodima iz oglasa, kuća ima 169 kvadratnih metara, a vlasništvo je uredno i vodi se 1/1.

U okviru objekta nalaze se:

kuhinja,

kupatilo,

tri sobe,

ostava,

veranda,

lokal,

dva hodnika,

dva dvorišta,

bašta,

ambar.

Kako navodi vlasnik, kuća se nalazi na glavnom asfaltu, na oko tri minuta od centra sela.

Potrebno je renoviranje

Vlasnik ističe da su kući potrebna ulaganja, kao i da trenutno nema fotografija unutrašnjosti objekta.

U oglasu je navedeno i da je postupak legalizacije još u toku, dok je električna energija isključena zbog dugovanja. Kako tvrdi prodavac, dug za struju, vodu i porez snosi on i biće izmiren iz kupoprodajne cene, tako da kupac neće preuzeti te obaveze.

Dobra prilika za one koji žele da urede dom po svojoj meri

Iako zahteva renoviranje, ova nekretnina može biti zanimljiva kupcima koji traže veću kuću sa pomoćnim objektima i prostranim dvorištem po pristupačnoj ceni.

Uz ulaganje i sređivanje, kuća ima potencijal da postane porodični dom, vikendica ili nekretnina za neku poslovnu namenu, posebno zbog lokala koji se nalazi u sklopu objekta.