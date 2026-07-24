Svi koji u ponedeljak, 27. jula, planiraju put ka Grčkoj ili povratak iz ove zemlje trebalo bi da računaju na moguće gužve na graničnim prelazima.

Kako su saopštile nadležne grčke institucije, carinski službenici tog dana stupaju u štrajk na graničnim prelazima Evzoni, Dojran i Niki.

Poseban režim na granici

Prema najavljenom planu, štrajk će trajati od 5.00 do 9.00 časova po srpskom vremenu (od 6.00 do 10.00 po lokalnom vremenu u Grčkoj).

Za to vreme putnička vozila biće propuštana na svakih deset minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera.

Moguća duža zadržavanja

Zbog posebnog režima rada očekuju se duža čekanja na graničnim prelazima, pa se putnicima savetuje da na vreme isplaniraju putovanje i budu spremni na zadržavanja.

Upozorenje se odnosi kako na građane koji putuju ka grčkim letovalištima, tako i na one koji se vraćaju u Srbiju.

Izvor: Grčka info