Pogrešno poslata poruka ili mejl mogu da naprave veliku neprijatnost. Srećom, u većini popularnih aplikacija postoji način da ih opozovete ako reagujete na vreme.

Međutim, potrebno je reagovati na vreme.

WhatsApp mogućnosti

Ako ste poslali pogrešnu poruku preko WhatsApp-a, nije sve izgubljeno. Aplikacija dozvoljava da uklonite poruku iz razgovora za sve učesnike, ali samo u okviru određenog vremenskog perioda, koji iznosi nešto više od dva sata od slanja.

Postupak je jednostavan:

zadržite prst na poslatoj poruci;

izaberite ikonu za brisanje;

kliknite na opciju "Obriši za sve".

Vodite računa da ne odaberete "Obriši za mene", jer će u tom slučaju poruka nestati samo sa vašeg uređaja, dok će je primalac i dalje videti.

Treba imati u vidu da, ukoliko je primalac već pročitao poruku ili mu se prikazala u obaveštenjima na telefonu, njen sadržaj možda neće moći potpuno da se sakrije.

Gmail opcije

Korisnici Gmail-a mogu da iskoriste funkciju koja odlaže slanje mejla nekoliko sekundi. To vam daje priliku da uočite grešku i zaustavite slanje.

Ovu opciju možete podesiti u podešavanjima naloga:

otvorite Gmail podešavanja;

pronađite opciju „Undo Send“;

odaberite period od 5, 10, 20 ili 30 sekundi.

Posle slanja, na ekranu će se pojaviti dugme "Undo". Jednim klikom mejl se vraća među nacrte, pa ga možete izmeniti ili potpuno obrisati. Mnogi preporučuju da maksimalni period bude 30 sekundi, jer pruža dovoljno vremena da primetite eventualnu grešku.

iMessage podržava povlačenje poruka

Na novijim verzijama Eplovog operativnog sistema moguće je opozvati poslatu iMessage poruku.

Potrebno je da:

pritisnete i zadržite poruku;

izaberete opciju "Undo Send";

to uradite u roku od približno dva minuta nakon slanja.

Ipak, ako druga osoba koristi stariji Ajfon ili Android uređaj, može primetiti da je poruka povučena, iako njen sadržaj više neće biti dostupan.

Viber takođe nudi opciju uklanjanja poruka

Viber je i dalje veoma popularan među korisnicima u regionu, a i ova aplikacija omogućava brisanje poslate poruke za sve učesnike razgovora.

Potrebno je da:

zadržite prst na poruci;

izaberete "Ukloni" ili "Delete";

zatim kliknete na "Ukloni za sve".

Ova mogućnost dostupna je otprilike sat vremena nakon slanja poruke.

I ovde važi isto pravilo, ako je primalac već pročitao poruku ili je video njen sadržaj kroz obaveštenje na zaključanom ekranu, opoziv neće izbrisati ono što je već video.

Kada opoziv nije moguć

Ako poruku šaljete kao običan SMS, mogućnost opoziva ne postoji. Kada poruka stigne do primaoca, više ne može biti povučena.

Zato je za osetljivu komunikaciju sigurnije koristiti aplikacije koje podržavaju brisanje poslatih poruka, poput WhatsApp-a, Vibera ili iMessage-a.

Neprijatne greške

Najbolji način da izbegnete ovakve situacije jeste da budete oprezni pre nego što pritisnete dugme za slanje. Korisno je da:

uključite opciju "Undo Send" u Gmail-u;

pre slanja proverite da li ste izabrali pravog primaoca;

osetljive fotografije ili dokumenta prvo pošaljete sebi kako biste proverili da li je sve u redu, a tek zatim prosledite željenom kontaktu.

Nekoliko sekundi dodatne pažnje često može sprečiti neprijatnosti i sačuvati vas od objašnjavanja zbog pogrešno poslate poruke ili mejla.