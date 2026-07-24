U večerašnjem, 59. kolu igre na sreću Loto, glavna nagrada u iznosu od 1.050.000 evra nije osvojena.

Izvučena dobitna kombinacija bila je:

1, 7, 10, 14, 18, 35 i 39.

Iako sedmica nije pogođena, troje igrača pogodilo je "šesticu", koja je u ovom kolu vredela 1.138.605 dinara po dobitnoj kombinaciji.

Nema dobitnika ni Loto plus sedmice

Ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika glavne nagrade vredne 2.900.000 evra.

Izvučeni brojevi bili su:

2, 9, 19, 21, 23, 29 i 33.

Nije pogođen ni Džoker

Večeras nije bilo ni dobitnika Džoker igre, u kojoj je glavna nagrada iznosila 100.000 evra.

Izvučena Džoker kombinacija glasi:

8, 0, 6, 6, 1 i 1.

Novo izvlačenje igre Loto zakazano je za utorak, 28. jula, kada će igrači ponovo imati priliku da okušaju sreću.