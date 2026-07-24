Obeležavanje Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj akciji "Oluja" i pogromu Srba iz Republike Srpske Krajine i krajiških opština BiH biće održano 4. avgusta u Mrkonjić Gradu.

Ovaj grad izabran je za domaćina zbog teškog stradanja koje je pretrpeo tokom 1995. godine, a njegovi stanovnici i danas čuvaju uspomene na rat i izgubljene članove porodica.

"U masovnoj grobnici pronašao sam brata i dvojicu braće od strica"

Petar Mitrić ispričao je za RT Balkan da je početak devedesetih dočekao sa planovima za budućnost – završio je Školu rezervnih oficira, zaposlio se i živeo sa porodicom u Mrkonjić Gradu.

Međutim, rat je, kako kaže, promenio sve.

– Mobilizacija, ratište, gubitak brata, izbeglištvo, povratak u Mrkonjić i potraga za bratovim kostima u masovnoj grobnici obeležili su moje ratne i poratne godine – rekao je Mitrić.

On je naveo da je u masovnoj grobnici pronašao posmrtne ostatke rođenog brata, ali i dvojice braće od strica.

– U toj grobnici bilo je 181 telo, više od polovine bili su civili, a veliki broj tela bio je masakriran i spaljen – ispričao je.

"Granate su padale kao kiša"

Svoja sećanja podelio je i Radoslav Gašić, koji je tokom rata bio starešina Vojske Republike Srpske i dva puta ranjavan.

Govoreći o padu Mrkonjić Grada u jesen 1995. godine, opisao je prizore koje je zatekao po povratku.

– Granate su padale kao kiša. Gađani su civilni ciljevi bez ikakve selekcije. Kada sam se vratio, video sam da su nam obe porodične kuće izgorele. Ceo grad bio je razoren, svuda su bile rupe od granata, spaljeni objekti i uništena stabla – rekao je Gašić.

Dodao je da je, uprkos svemu, među stanovnicima postojala nada da će život u Mrkonjić Gradu ponovo biti obnovljen.

Prema njegovim rečima, upravo ta želja za povratkom i obnovom pomogla je da se grad vremenom podigne iz ruševina.

Izvor: RT Balkan