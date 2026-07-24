Turisti i meštani koji ovih dana borave na Šušanjskoj plaži u Baru ostali su neprijatno iznenađeni prizorom koji ih je dočekao na obali.

Na najmanje dve lokacije primećeno je izlivanje braon, mutne tečnosti direktno u more, dok se neprijatan miris širio duž plaže, u neposrednoj blizini kupališta i ležaljki.

"Prvo nas je dočekao smrad"

Jedna meštanka Šušnja ispričala je da je odmah po dolasku na plažu primetila da nešto nije u redu.

– Došla sam da se kupam, ali pri silasku na plažu prvo što nas je dočekalo bio je smrad. Kada sam videla braon vodu u plićaku, bilo mi je jasno o čemu se radi. Ovo je strašno, ljude treba upozoriti da se ovde ne kupaju jer može doći do zaraze – rekla je ona.

Dodala je da se slični problemi javljaju godinama, ali da nikada nisu bili toliko vidljivi usred turističke sezone.

Nadležni bez odgovora

Građani tvrde da su se zbog problema obratili Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom, ali da odgovor nisu dobili.

Kako prenose "Vijesti", iz Morskog dobra nisu odgovorili na pitanja da li su evidentirali izlivanje kanalizacije, da li su obavestili nadležne institucije niti da li su sprovedene vanredne analize kvaliteta morske vode.

To je izazvalo dodatno nezadovoljstvo među građanima, posebno zbog ranijih saopštenja da je morska voda na ovom području odličnog kvaliteta.

Društvene mreže pune upozorenja

Fotografije mutne vode objavljene su i u Fejsbuk grupi "Barski život", gde su brojni korisnici izrazili zabrinutost zbog mogućeg zagađenja.

Pojedini komentatori upozoravaju kupače da ne gutaju morsku vodu zbog mogućeg zdravstvenog rizika, dok drugi tvrde da lokalno stanovništvo godinama izbegava kupanje na pojedinim barskim plažama i bira udaljenije lokacije.

Bilo je i sarkastičnih komentara na račun nadležnih institucija, uz ocene da se problemi zaštite životne sredine ne rešavaju dovoljno brzo.

Iz barskog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" prethodno su saopštili da redovno održavaju kanalizacioni sistem i sprovode sanaciju kvarova kako bi mreža funkcionisala nesmetano, posebno tokom turističke sezone.

Izvor: Vijesti / Kurir / Mondo