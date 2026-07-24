Grčka civilna zaštita izdala je hitno upozorenje za stanovnike i turiste koji se nalaze na području regionalne jedinice Larisa zbog najavljenog jakog nevremena koje će, prema procenama, trajati narednih 12 sati.

Kako je ispričala jedna Srpkinja koja trenutno letuje u Grčkoj, upozorenje je putem SMS poruke stiglo svim turistima i meštanima na tom području.

U poruci se upozorava na lokalno obilne padavine, grmljavinske oluje i pojačanu aktivnost munja, uz apel da svi budu posebno oprezni tokom kretanja.

Turistima savetovan dodatni oprez

Prema upozorenju grčke civilne zaštite, nepovoljni vremenski uslovi očekuju se od ranih popodnevnih časova i potrajaće tokom narednih 12 sati.

Nadležni apeluju na građane i turiste da budu posebno pažljivi prilikom putovanja i da prate sva zvanična obaveštenja i instrukcije.

Pored upozorenja, objavljena su i uputstva za samostalnu zaštitu koja se nalaze na zvaničnom sajtu grčke civilne zaštite.

Na snazi upozorenje zbog oluja i munja

Meteorolozi upozoravaju da bi najviše problema mogli da izazovu jaki pljuskovi praćeni grmljavinom, kao i povećana opasnost od udara groma.

Zbog toga se turistima savetuje da redovno prate nova obaveštenja nadležnih službi i prilagode svoje planove vremenskim uslovima dok traje upozorenje.

Izvor: Grčka civilna zaštita