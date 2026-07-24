Grčka civilna zaštita izdala je hitno upozorenje za stanovnike i turiste koji se nalaze na području regionalne jedinice Larisa zbog najavljenog jakog nevremena koje će, prema procenama, trajati narednih 12 sati.
Kako je ispričala jedna Srpkinja koja trenutno letuje u Grčkoj, upozorenje je putem SMS poruke stiglo svim turistima i meštanima na tom području.
U poruci se upozorava na lokalno obilne padavine, grmljavinske oluje i pojačanu aktivnost munja, uz apel da svi budu posebno oprezni tokom kretanja.
Turistima savetovan dodatni oprez
Prema upozorenju grčke civilne zaštite, nepovoljni vremenski uslovi očekuju se od ranih popodnevnih časova i potrajaće tokom narednih 12 sati.
Nadležni apeluju na građane i turiste da budu posebno pažljivi prilikom putovanja i da prate sva zvanična obaveštenja i instrukcije.
Pored upozorenja, objavljena su i uputstva za samostalnu zaštitu koja se nalaze na zvaničnom sajtu grčke civilne zaštite.
Na snazi upozorenje zbog oluja i munja
Meteorolozi upozoravaju da bi najviše problema mogli da izazovu jaki pljuskovi praćeni grmljavinom, kao i povećana opasnost od udara groma.
Zbog toga se turistima savetuje da redovno prate nova obaveštenja nadležnih službi i prilagode svoje planove vremenskim uslovima dok traje upozorenje.
Izvor: Grčka civilna zaštita
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