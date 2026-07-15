Kupovina kuće u Vojvodini i dalje može da bude povoljnija nego što mnogi očekuju. U Fejsbuk grupi "Prodaja nekretnina – Vojvodina" osvanuo je oglas koji je privukao pažnju zbog pristupačne cene i solidne kvadrature.

Na prodaju je porodična kuća u Melencima, površine 90 kvadratnih metara, sa dvorištem od 10 ari. Vlasnik Srdjan za ovu nekretninu traži 20.000 evra, uz napomenu da cena nije fiksna.

Šta sve nudi kuća?

Prema navodima iz oglasa, kuća poseduje:

dve spavaće sobe,

dnevni boravak,

novu kuhinju,

kupatilo,

zaseban pomoćni objekat.

Na placu su obezbeđeni struja i voda, a kako vlasnik navodi, nekretnina nema dugovanja.

Cena može da se koriguje

Tražena cena iznosi 20.000 evra, ali vlasnik ističe da postoji mogućnost dogovora, jer cena nije konačna.

Melenci su naseljeno mesto u opštini Zrenjanin, a zbog blizine grada i mirnog okruženja često su zanimljiv izbor kupcima koji traže kuću sa većim placem po pristupačnoj ceni.