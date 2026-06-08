Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Petar Petković čestitao je srpskom narodu i Srpskoj listi na izbornim rezultatima na izborima za skupštinu u Prištini i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. "Želim da čestitam hrabrom i odvažnom srpskom narodu i našoj Srpskoj listi koji su ponovo pokazali kolika je snaga srpske sloge i jedinstva, osvojivši srpskim glasovima na današnjim izborima svih deset mandata, što je ukupno više glasova za Srpsku listu nego u decembru prošle godine. Naglašavam da je u srpskim sredinama, Srpska lista osvojila apsolutnu većinu i svih deset poslaničkih mandata, dok je istovremeno na delu Kurtijev izborni inženjering kojim se, po već oprobanom receptu, slugi Rašiću uveliko albanskim glasovima namešta jedan poslanički mandat, s namerom da se otme od Srpske liste i srpskog naroda", poručio je Petković u saopštenju.

On je dodao da je narod svojim glasovima jasno pokazao da veruje jedino svojoj državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću, i da želi da ga zastupa i predstavlja jedino Srpska lista, što pokazuje i činjenica da je u srpskim sredinama izlaznost bila veća od 50 odsto. "Iz ruku srpskog naroda, albanskim glasovima, Kurti planira da ukrade jedan mandat i da ga pokloni svom miljeniku Nenadu Rašiću koji je glasove dobio u čisto albanskim sredinama odakle su Srbi odavno etnički očišćeni i zato Rašić ne može niti će ikada zastupati čestiti srpski narod", poručio je Petković, navedeno je u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

On je istakao da su uprkos pritiscima, teroru, hapšenjima časnih domaćina i direktora, ucenama, ogoljenom nasilju koje su naš narod, aktivisti i funkcioneri Srpske liste trpeli tokom ove predizborne kampanje, ali i tokom godina Kurtijeve antisrpske vlasti, oni pokazali kako nema povlačenja i pokazali kako se voli država Srbija i srpska trobojka.

"Koliki je bio današnji strah Aljbina Kurtija i njegovih satelita od Srpske liste i srpske sloge, pokazuje i privođenje nedužnih Srba iz opštine Peć - Miloša Dimitrijevića i Ranka Zdravkovića koji su bez ikakvog povoda i bez ikakvih dokaza danas privedeni u toku izbornog dana", napomenuo je Petković. Dodao je da oni dele sudbinu uhapšenih srpskih predstavnika iz Gračanice i da su se našli na udaru režima iz Prištine samo zato što su se borili za srpske interese, kao i da bi Kurti zastrašio srpski narod. "Ali mu to nije uspelo kao što mu neće uspeti ni da okalja i slomi ove časne Srbe", naglasio je Petković.