Romantična prosidba na tvrđavi u Pargi, u Grčkoj, pretvorila se u priču koja je raznežila region.

Mladić je 20. jula kleknuo pred svoju devojku na zidinama stare tvrđave i zaprosio je uz pogled na more i zalazak sunca. U tom trenutku, sasvim slučajno, na istom mestu našao se bračni par iz Srbije koji je bez ikakvog dogovora počeo da fotografiše i snima ovaj emotivni trenutak.

Jedan mali previd napravio veliki problem

Nakon čestitki i zagrljaja, gospodin iz bračnog para zatražio je broj telefona kako bi mladencima poslao fotografije i snimke.

Međutim, tek kasnije porodica je shvatila da su zaboravili da naglase da je u pitanju nemački broj telefona, zbog čega fotografije nisu stizale.

Mladićeva majka Valentina zato je u Fejsbuk grupi "Live from Greece" objavila emotivan apel i zamolila sve koji prepoznaju bračni par da joj pomognu da ih pronađe.

– Dana 20.07.2026. moj sin je zaprosio svoju devojku na tvrđavi u Pargi. U tom trenutku su se tu zatekli jedan divan bračni par iz Srbije koji je počeo da fotografiše i snima taj prelepi trenutak... Ako su slučajno u ovoj grupi ili ih neko prepoznaje, bila bih neizmerno zahvalna da mi se jave – napisala je Valentina.

Društvene mreže učinile svoje

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj reakcija i podela, a ljudi su masovno pokušavali da pronađu nepoznati bračni par.

I potraga nije dugo trajala.

Valentina se ubrzo ponovo oglasila i saopštila lepe vesti.

– Ljudi, uspeli smo! Hvala svima koji su podelili objavu, komentarisali i pomogli. Pronašli smo divan bračni par koji je zabeležio prosidbu mog sina! Naša grupa je još jednom pokazala koliko ima dobrih ljudi. Hvala vam od srca! – napisala je.

Tako je jedna slučajna prosidba dobila još lepši završetak i pokazala koliko jedan mali gest nepoznatih ljudi može da ostane uspomena za ceo život.

Izvor: Live from Greece