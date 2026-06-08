U Utisku nedelje sinoć smo imali nov jeziv poziv na nasilje! Naime, u emisiju uživo kod Olje Bećković javio se jedan Milogorac blokader koji je rekao da bi da šutira urednika srpskog medija:

Gledalac koji se javio u Utisak nedelje rekao je:

- Dobro veče, Nebojša je ovde iz Vrbasa. Glasam za predlog broj 5. I hteo bih samo da kažem za ovo čudo koje vodi taj Informer – postojao je svojevremeno jedan snimak kada ga je jedna devojka šutnula u stražnjicu. Pa kao predstavnik druge generacije Crnogoraca rođenih u Vojvodini, želeo bih da se prijavim.